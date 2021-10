Aurah Ruiz y Jesé han introducido a un nuevo miembro en su familia y se llama 'Popi'

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez están en su momento más dulce, y es que después de muchas peleas, discusiones, gritos y hasta denuncias ante el juez, la pareja ha pasado página, se han reconciliado y son una familia feliz y unida junto a su pequeño en común, Nyan. Sin embargo, a pesar de esa felicidad, aún les faltaba algo, y la idea de ampliar la familia ha sido de Jesé, que ha querido darle una sorpresa a su chica y a su hijo... ¡con un cachorrito de perro!

Totalmente a ciegas, y sin saber a dónde iba, Aurah se ha dejado llevar por su novio hasta un recóndito lugar, y allí ha sido donde le ha dado la sorpresa: un perrito, de la raza Pomerania, y de apenas unos centímetros de altura, le esperaba para convertirla de nuevo en mami. ¡Qué detallazo!

Aurah no ha podido evitar emocionarse al ver al cachorrito: "He sido madre por segunda vez y no he estado embarazada 9 meses", decía con humor de vuelta a casa. "Bienvenido a la familia, Popi", le decía al perrito, un nombre que han elegido por ser uno de los cariñosos motes con los que se llaman Aurah y Jesé entre ellos.

Es el segundo perro para Aurah

Aunque haya gente que lo desconozca, Aurah ya fue 'madre' de otro perro hace tiempo, pero desgraciadamente falleció hace 2 años. Se trataba de una dálmata llamada Ciara y, para más inri, murió el día del cumpleaños de Aurah, un 21 de noviembre. Desde entonces Aurah no ha vuelto a tener mascotas, pero esta puede ser una manera de terminar de superar el fallecimiento de su querida perrita, dándole todo ese amor que tiene acumulado a un nuevo can. Además, la canaria ha aclarado que es un bonito regalo, ya que eso asienta aún más a la familia, si bien ha dejado claro que el cachorrito está a nombre de Jesé: "La custodia de Nyan la tengo yo y la de Popi la tiene él", ha bromeado.

