Quien más y quien menos ha tenido, en alguna ocasión, esos momentos de soledad que dan paso a la introspección, y también a la preocupación: '¿lo estoy haciendo bien?'; '¿Debo mejorar en algo?'; '¿Por qué no me sale esto o lo otro?' o '¿por qué parece que no avanzo?' suelen ser preguntas que nos asaltan de vez en cuando y que realmente nos preocupan, y también a nuestros famosos, que no están hechos de una pasta distinta a la del resto de los humanos. Diego Matamoros lo ha demostrado con su último post de Instagram, en el que se ha abierto más que nunca, y sus seguidores se han mostrado tan agradecidos por ello como preocupados...

En él, Diego ha compartido una foto de él, tapado hasta la nariz con un abrigo y mostrando de fondo el cielo con nubes y algunos claros, una foto que le ha inspirado para contarnos que muchas veces sólo muestra una parte de él, y que en esa parte de su vida que no vemos también hay problemas y dudas (las nubes), pero él prefiere agarrarse a que, después de todo, todo saldrá bien y lucirá el sol. "Es evidente que no todos los días son buenos, ni todas las decisiones acertadas", ha escrito, pero reflexiona: "Llegué a la conclusión que nos merecemos lo mejor, pero para llegar a ello hay que trabajarlo, no podemos esperar sentados a que de la noche a la mañana aparezca alguien, seamos felices, el trabajo nos vaya de lujo, estemos rodeados de amistades válidas y verdaderas sin que hagamos nada por cuidar esa parcela y lucharla".

Muchos de sus seguidores se han mostrado agradecidos por esta reflexión tan bonita, aunque algunos otros han comentado su 'preocupación': "No estés triste", escribía una seguidora. "Diego, necesitas una persona que te complemente y te haga feliz", apuntaba otro. "Los días grises también pasan", alentaba a Diego otro más. "Que pena‼️‼️😔😔 Tan joven y que se sienta así", decía otro de sus followers.

Sin embargo, Diego está en un punto feliz de su vida a pesar de esas dudas existenciales. En su última aparición pública se mostró contento por su nueva soltería, y es que aunque es un chico al que le gusta estar en pareja y tener a alguien a su lado con quien compartir la vida, también sabe disfrutar de estar solo, y reconoce que tiene tiempo "para el amor pero no para enamorarme. A eso hay que darle tiempo y que la persona sea la correcta. Me estoy divirtiendo, conociendo gente, buenas charlas y buena juerga", dijo en la presentación del musical 'Ghost'.

