La vida de Fani Carbajo ha dado un vuelco en estos últimos días, y no solo por su presencia en 'La última tentación' y sus nuevos cuernos a Christofer con Julián, sino por un pequeño detalle que se vio en el programa y con el que la gente se ha llevado las manos a la cabeza, además de criticarla hasta la saciedad sin apenas darle margen de maniobra a la ex superviviente. Por eso, Fani ha levantado sus planes para su último vídeo en la plataforma mtmad y ha querido hablar de ello: ¿se droga?

En las últimas entregas de 'La última tentación' se pudo ver a Fani hablando con Julián en su habitación, y hubo un pequeño detalle que no pasó desapercibido: un plato naranja en su mesilla con lo que parecía polvo blanco. Las redes estallaron y empezaron a llamarla 'drogadicta', y Fani, entre lágrimas ha querido explicar que "no era cocaína": "No me drogo y nunca me he drogado. ¿Hasta qué punto os creéis las mentiras que salen por ahí?", se ha preguntado tras explicar que se trataba de un cenicero de incienso.

De este modo, la joven ha querido sacar a la luz el motivo por el que nunca se drogaría, y el motivo por el que tiene una dolorosa relación con las drogas: "Sé lo que es la droga. Sé el daño que hace. Sé como destruye a las personas y las familias. Sé cómo mis hermanas y yo fuimos abandonadas por mi madre por el tema de las drogas. ¿Os pensáis que le voy a hacer lo mismo a mi hijo?", ha dicho llorando.



Harta de las críticas, Fani ha estallado, y ha dejado claro que aceptará las críticas hacia su persona siempre que sean constructivas, pero no las que sobrepasen al personaje que sale en televisión: "Vale ya de criticar sin saber. No lo veo ni justo ni necesario. Vale que yo no soy una santa, pero la mitad de los que me criticáis tampoco. Y los que decís que si me drogo, miraos a un espejo, o a vuestros colegas, cuando salís de fiesta. Vale ya. Podéis decir lo que queráis, pero que soy una mala madre, o que tengo abandonado a mi hijo o que qué pensará ese niño de su madre... por ahí no voy a pasar", ha dejado claro.

