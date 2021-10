El número de noviembre de la revista ‘Men´s Health’ dedica su portada a Martiño Rivas, el actor que, con solo 13 años, se convirtió en un ídolo para las generaciones más jóvenes gracias a su trabajo en la serie ‘Mareas Vivas’. “‘Mareas Vivas´ fue un fenómeno. Era muchísima la atención que despertábamos y a mí, la verdad me hizo sentir un poco incómodo. Me lo pasaba muy bien trabajando, pero luego empecé a notar que los chavales me miraban de reojo cuando bajaba al parque a jugar al fútbol en Coruña. Y a mí, que soy una persona reservada, me costaba digerir eso", recuerda sobre sus primeros pasos en el mundo de la actuación.

23 años después, a punto de estrenarse como villano en la nueva serie de TVE ‘Fuerza de Paz’, Martiño se desnuda en una entrevista muy personal. “Yo no hago dieta. No me gustan los postres, no soy muy goloso y procuro no comer cosas procesadas ni fritos. Pero no hay más dieta que esa”, asegura. “El fútbol fue uno de mis amores más intensos, pero ha terminado por saturarme. Además, es un deporte muy violento. Ahora prefiero ver boxeo, que es mucho más tranquilo”.

Félix Valiente

El actor gallego, que muestra su espectacular físico, habla de forma sincera sobre sus miedos. “Vivir a veces me genera mucha incertidumbre y mucha inquietud. Y lo bueno del tema es que cuando estás interpretando un papel, haces el viaje de principio a fin cada noche. Sabes dónde empiezas y sabes dónde terminas. Es un mundo ordenado… y el mundo en el que vivimos ahora mismo está muy desordenado y me da mucho miedo”, confiesa.

La paternidad parece haberle dado cierta tranquilidad y ahora el actor reconoce sentirse en un momento dulce tanto profesional como personalmente: “Me siento cómodo en mi piel. Hay frustraciones, claro, muchas cosas que no he conseguido, otras que sí… Pero sigo aprendiendo. Ni siquiera me planteo qué va a pasar mañana porque, total, luego pasa lo que quiere…”. Sobre su papel como padre, comenta: “A mí lo que me gusta de verdad es cuando mi hija me dice: ‘Papá, yo muy contenta, muy contenta’. Lo único que quiero es verla contenta. Y si está contenta, es que algo estaré haciendo bien”.

Félix Valiente

En su día, una de las protagonistas de ‘Física o Química’, Úrsula Corberó, afirmó que la relación entre los miembros del joven reparto “era un no parar de orgías”. “¡Pues qué suerte! ¡He desperdiciado mi adolescencia! Eso en ‘El internado’ no pasaba. Qué aburridos… Es evidente que caí en la serie equivocada”, dice sobre la serie que lo lanzó a la fama a nivel nacional.

Ana de Armas, una de sus compañeras en ‘El internado’, está triunfando en Estados Unidos, algo que es motivo de alegría para el intérprete. “Por supuesto que la he felicitado por su éxito. Qué increíble lo de Ana. Creo que no hay precedentes en la filmografía nacional de alguien que haya conseguido todo lo que ella ha conseguido. Que haya quemado etapas tan rápido y que se haya colocado en un lugar tan prominente, dentro de la meca del cine. Es para quitarse el sombrero”.

Para terminar, ¿estaría Martiño Rivas dispuesto a probar suerte allí? “Claro que lo dejaría todo si Hollywood me llamara. ¿Qué es dejarlo todo? Vas allí, haces lo que sea y vuelves. Te llevas un dinerito y ves cómo funciona aquello, pero tipo turista, como si fuese a un safari…”, reflexiona.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io