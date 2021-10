Tras su salida de la casa de ‘Secret Story’, Emmy Russ se ha sentado en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para hablar de su complicada relación con sus padres. “Ahora estoy bien, en mi mejor momento”, dijo, sin intención de caer en el dramatismo. “No tengo ninguna relación con mi padre, hace mucho tiempo que no sé nada de él. Sí que me gustaría tener alguna relación, pero no tiene sentido porque sé que él no quiere”. La joven confirmó que, puntualmente, era un hombre violento. “La convivencia era una tensión constante. Teníamos miedo de decir o hacer algo que no le gustase porque podía acabar mal…”.

Su progenitor desaparece de su vida tras la separación de sus padres. “No quiso saber de nosotros nunca más, solo si le pagábamos más dinero”, apuntó. “Creo que me ha faltado un referente masculino en mi vida, por eso a lo mejor estoy tan desesperada por tener un novio”, reflexionó.

Telecinco

Por su parte, la relación con su madre tampoco es que sea muy estrecha. “Ahora mismo no nos hablamos. Cuando salí del reality, ni me llamó ni me escribió. Pasaron días y no sabía nada de ella… Por eso digo que estoy sola. Pero estoy bien y la verdad es que tengo algún amigo bueno, con eso me tengo que conformar”, apuntó. “De todas maneras, estoy acostumbrada, he vivido sola desde muy joven. Aprendí a vivir la vida adulta desde muy joven… Eso también tiene su parte buena porque soy responsable y estoy preparada para una relación seria. Quiero casarme”.

Tras confirmar que su mayor miedo sería volver a quedarse completamente sola, la alemana dijo cuánto tiempo lleva sin hablar con su madre. “Llevamos unos tres o cuatro meses sin hablar. Yo la llamé un día antes de entrar al concurso para despedirme, pero ya no he vuelto a saber de ella… Mi madre es así, es una persona muy difícil. Nunca va a reconocer sus errores”. Aunque reconoce que la quiere, la experta en realities no entiende el trato recibido por esta. “Tengo la sensación de que tan solo me aguanta porque soy su hija. Yo la quiero mucho y la he echado mucho de menos incluso en el concurso. Al salir, tenía intención de ir a Alemania a verla, pero no lo he hecho porque no vino nadie ni siquiera a recibirme”. Eso sí, Emmy Russ niega que ninguno de sus familiares tenga problemas con las drogas. “Tendremos algo en la cabeza”, sentenció.

Telecinco

Aficionada a los policías con buenos atributos

Tras hablar sobre su complicada relación paternofilial, Jorge Javier Vázquez reorientó la conversación hacia el lado más picante. “Quiero hacerme más rica todavía”, confesó Emmy Russ entre risas. “Quiero un novio español, me gustan los policías. Son muy guapos y me gusta el rollo de la autoridad… Tienen que ser muy altos, me gusta que en la cama me cojan y me muevan de sitio como si fuese una muñeca. Me gusta que me hagan de todo, soy muy sexual”, explicó.

“En el concurso estaba muy cachonda, pero desde que he salido ni tan siquiera he hecho el amor. Me tienes que encontrar un policía guapo”, continuó diciendo. Además, confirmó que se está masturbando más que nunca. “No puedo hacer el amor con cualquiera, tiene que ser uno que me guste y con el que haya conexión”, afirmó rotunda. “Voy a esperar hasta que me venga una p***a buena. Eso sí, no quiero que sea muy grande porque, si no, no me cabe. A cuatro patas no puedo hacerlo porque me duele. Tengo un ch***o muy pequeño”.

