La bailarina y actriz ha fallecido este fin de semana por causas que no han salido a la luz

La actriz Laura García Soroa, más conocida como Laura Frenchkiss, ha muerto este fin de semana a los 66 años. Aunque el gran público conoció a la vedette en el último año por su papel de Rocío en la serie 'Veneno' como una de las mejores amigas de la también fallecida Cristina Ortiz, de la mano de los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), Laura -nacida en Bilbao el 23 de diciembre de 1955- fue todo un icono de la comunidad LGTBI+.

A pesar de haber vivido en momentos muy difíciles de la historia de este país, consiguió hacerse un hueco como una de las estrellas de la noche de Torremolinos en los complicados años 70, ciudad abiertamente 'gay-friendly', y es que, como ella misma decía en su Instagram, sobrevivió "a Franco, al crack y al sida". La actriz siempre buscó su luz entre el público, algo que consiguió gracias a la serie de Atresplayer, pero tristemente, y sólo unos meses después de hacerse un hueco en el mundo de la actuación, ha fallecido. También fue una luchadora incansable por los derechos del colectivo LGTBI+, y buena cuenta de ello daba su Instagram, donde los defendía a capa y espada y compartía cada manifestación a la que acudía, incluido el famoso Orgullo.

Laura no sólo hizo de amiga de La Veneno en la ficción, sino que también lo fue en la vida real, junto a Paca la Piraña. Las tres ejercieron la prostitución en el conocido Parque del Oeste de Madrid en la década de los 90.

Sus compañeros de reparto, consternados

La productora de Los Javis ha sido la primera en dar la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, y los pésames se han ido sucediendo. "La más divertida, trabajadora y buena", decía Ambrossi. "Una maravillosa artista y compañera", añadía Calvo. También Daniela Santiago se ha despedido de ella con una foto y un tierno "descansa en paz, cariño", el mismo mensaje que escribía en los comentarios de la publicación Jedet.

