Estela Grande lo ha vuelto a hacer. A la ex de Diego Matamoros le encanta someterse a cambios de imagen constantemente, por lo que es habitual verle en la peluquería dispuesta a conseguir tener un aspecto totalmente distinto. Desde pelo corto hasta una melena rubia, la ex gran hermana no tiene miedo a la hora de probar cosas nuevas. Ahora, a través de su canal de 'Mtmad' ha mostrado su nuevo aspecto. "Este es mi cambio de 'look' más radical al que me he sometido", ha reconocido visiblemente emocionada por la decisión que acababa de tomar.

Para esta nueva imagen, Estela Grande ha vuelto a confiar en su peluquería de confianza, la de Manuel Zambrano. "Lo primero que voy a hacerme es el color, que me lo hice hace un par de meses, pero claro, con los lavados se me ha ido quitando", ha explicado. Poco tiempo después se ha visto cómo el peluquero se ponía manos a la obra con las tijeras para hacerle... ¡un flequillo!

La ex de Diego Matamoros se ha mostrado muy contenta al ver cómo le sienta el flequillo y ha reconocido que se ve muy bien así, aunque ha confesado que no sabe cuánto tiempo aguantará con él. Un pensamiento muy distinto al que ha tenido su chico, que no ha dudado en compararle con Zulema de 'Vis a vis'. "No me gusta. Le queda muy bien porque está tremenda, pero ahora está menos tremenda", ha reconocido durante una videollamada que Estela ha tenido con sus amigas.

El novio de la 'influencer' ha indicado que, en su opinión, este nuevo aspecto le hace mucho más mayor. Unos comentarios que han provocado que ella termine tachándolo de 'hater'. "Es diferente gordi, hay que cambiar. Piso nuevo, pelo nuevo, todo nuevo. Me queda mucho más estiloso y me da más rollo, si Juan no me tira los halagos ya lo hago yo", ha terminado diciendo Estela que ha dejado claro que aunque a él no le guste a ella le encanta, por lo que espera poder mantenerlo durante un tiempo.

