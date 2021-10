Channing y Zoe están saliendo desde que coincidieran en el rodaje de una película

La última relación de él fue con Jessie J tras romper con Jenna Dewan, de quien se divorció en 2018

Lo que nos gusta a nosotros una parejaza de celebrities y lo poco que se prodigan algunos en público, como Channing Tatum y Zoe Kravitz, que casi hemos tenido que sudar para poder conseguir fotos de ellos enamorados, juntos y de la mano... ¡y por fin las tenemos! Los tortolitos se han dejado ver por la Gran Manzana de lo más acaramelados este fin de semana haciendo un plan de esos tan sencillos que les encanta a los súperfamosos: salir a pasear como dos personas normales.

Fue este verano cuando saltó la noticia: ambos se habían conocido durante el rodaje de 'Pussy Island', un thriller (con alto contenido sexual) en el que ella se estrena como directora, mientras que él tiene el papel protagonista. Dicen que el roce hace el cariño, y al final va a ser verdad, porque aunque no se han dejado ver juntos y acaramelados hasta ahora, testigos presenciales en la última MET Gala (que normalmente se celebra el primer lunes de mayo, pero la pandemia atrasó los planes al pasado 13 de septiembre) confesaron que, a pesar de que llegaron y posaron por separado, luego se fueron juntos (¡y de la manita!) a la fiesta que organizó la cantante Alicia Keys.

Gtres

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Él dijo adiós a su matrimonio con Jenna Dewan en 2018, y desde entonces se le ha relacionado con algunas mujeres, especialmente con la artista británica Jessie J, con la que estuvo saliendo algunos meses de forma discontinua. La hija del cantante Lenny Kravitz, por su parte, se divorció de Karl Glusman en enero de este mismo año tras 18 meses de matrimonio. Su relación con Tatum se fraguó una vez ambos estaban solteros este verano durante el rodaje de la mencionada película.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io