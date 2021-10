Marta Peñate ha confesado que va a ser madre pronto: "Si Dios quiere... y si no quiere, me insemino"

El episodio más duro de la vida de Marta Peñate que desconocíamos

¿Sería Marta Peñate una buena madre? La ex gran hermana ya está pensando en tener hijos, y aunque haya quien piense que quizá es demasiado pronto, lo cierto es que, como ella misma ha confesado en su canal de mtmad, tiene ya 31 años, y no quiere esperar mucho más. De hecho, ha sorprendido a todos con su confesión de que quiere ser mamá muy (MUY) pronto: "Quiero ser madre con 32... o con 33. Pero tampoco voy a esperar a los 36", ha contado muy segura de sí misma.

Sus más fieles seguidores no hacen más que preguntárselo, y ella tiene una teoría: "O creeis que sería una buena madre... o pensáis que se me está pasando el arroz", ha comentado con humor, aunque ella ha confesado que cree que sería una gran madre y que siempre ha sido algo que ha tenido en mente, pero... ¿tiene con quién tenerlos?

Evidentemente, a día de hoy ya no hace falta tener pareja para que una mujer se convierta en madre si quiere, y eso ella lo tiene claro: "Si Dios quiere, seré madre, y si no... me insemino", ha dicho tajante. Sin embargo, aún queda saber qué ha pasado con su relación con Tony Spina: los tortolitos, hasta donde ellos han contado, siguen juntos, pero debido a la participación de ella en 'La última tentación' aún no puede decir nada sobre su estado amoroso actual. Eso sí, una pista: su último vídeo lo ha grabado desde el mismo piso que sabemos que comparte en Madrid en alquiler con Tony. ¿Eso es que siguen juntos... o que se lo ha quedado ella? Habrá que seguir esperando para saberlo...

