Parece que cuanto más se acerca Halloween, las historias paranormales que escuchamos de la gente se multiplican, pero hay quienes las tienen tan vívidas en su recuerdo que las podrían contar en cualquier momento del año, como es el caso de la ex superviviente Lola. La joven, a sus 25 años, tiene historias para no dormir, y ahora las ha querido revelar en su canal de MTMad, y aunque cualquiera podría decir "te lo estás inventando", la vehemencia con la que lo ha contado nos hace dudar de nosotros mismos... ¿Es posible que haya visto apariciones y fantasmas?

Al parecer, según ha revelado la propia Lola, en su familia han tenido muchas vivencias paranormales, y especialmente una de sus tías, que contactó con una médium que le dijo que también tenía "el don" y le adivinó muchas cosas que después ocurrirían: "Mi tía y yo nos contamos las cosas que nos pasan. Hay gente que cree y gente que no, pero esta señora, Chantal, acertó la enfermedad de mi madre, las veces que la iban a operar, acertó que mi abuela no llegaría a 2010 y falleció en diciembre de 2009... y otras cosas más personales", ha revelado. ¿Preparados para sorprenderos con las vivencias de Lola?

'La familia'

Cuando era muy pequeña, Lola ha contado que, cuando se echaba a dormir en la oscuridad de la noche, incluso con los ojos abiertos podía ver formas a su alrededor: "En la oscuridad puedes ver como puntitos o destellos, pues eso yo lo veía como con formas de personas. No tenían rostro, pero estaban siempre alrededor de mi cama. Yo les llamaba 'la familia'. Los veía en mi casa y en cualquier sitio de noche al dormir. Para mí era lo normal", ha contado. A ver, normal, normal... ¡no es!

Una aparición a los pies de la cama

"Yo solía echarme la siesta en la cama de mis padres, y un día me dormí con mi madre y ella se despertó a hacer sus cosas mientras yo me quedé en la cama. Cuando abrí los ojos, vi una figura negra con forma de mujer a los pies de la cama. Yo pensé que era mi madre, y aunque le pregunté '¿qué haces ahí?', no me respondió. En aquel momento yo no pensé que fuera un fantasma, ni mucho menos. Pensé que era mi madre, que me miraba mientras dormía. Cuando se lo conté, ella me dijo que no había sido ella, pero al insistir, me dijo que sí. Yo creo que me vio la cara asustada y, para que no me acojonase, me dio la razón, pero ella también puso cara de sorprendida cuando se lo conté", ha revelado.

Noche en la parroquia

Lola tampoco se ha dejado ni un detalle al contar una historia que le pasó una noche en una parroquia de Madrid. Los padres de una amiga suya eran los amos de llaves, y al ir a pasar una noche con ella para jugar y dormir, con sus respectivas hermanas y otra amiga más, Kelly, acabaron discutiendo: "Yo encontré unas botas de tacón, y me las quería poner para disfrazarme. Entonces tuvimos la típica pelea de niñas porque Kelly también se las quería poner. Entonces ella salió corriendo con una bota y yo detrás con la otra, cuando por el pasillo empezamos a escuchar un ruido intermitente que se iba a acercando. Ni ella ni yo hemos podido nunca reproducirlo. Era muy siniestro, y siempre lo he descrito como de ultratumba", ha revelado.

"Las dos éramos unas crías y nos escondimos llorando debajo de una cama. La voz se iba acercando cada vez más, pero no pasó del umbral de la puerta, e igual que escuchamos que se acercaba, escuchamos que se alejaba", ha recordado muerta de miedo. ¡Qué horror! "Al rato escuchamos a nuestras hermanas y la otra amiga cómo venían hablando por le pasillo preguntando por nosotras y, cuando nos vieron llorando, les contamos lo que había pasado. Nunca nos creyeron, pero nos vieron la cara descompuesta".

La presencia de su abuela tras su entierro

La ex superviviente también ha contado la experiencia paranormal que vivió poco después de enterrar a su abuela en el año 2009. En plena adolescencia, le dio por fumar, y tras este duro momento de haber perdido a su abuela, se fue a escondidas para fumarse un cigarro: "Era la tontería de adolescente rebelde. Me senté para fumar y note a mi abuela a mi lado. Fue tan fuerte su presencia, como diciendo 'no hagas eso', -porque mi abuela o quería que fumase- que tiré el cigarro, porque noté que estaba ahí". Aquello, sin embargo, no terminó ahí: "Tuve una época que duró bastante en la que yo notaba de vez en cuando como que alguien me acariciaba la nuca, y sólo me pasaba cuando estaba sola".

