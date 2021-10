Pepa Rus ha triunfado en el Teatro Bellas Artes de Madrid con '¡Viva la Pepa!'. Hora y cuarto de función en la que la inolvidable Macu de 'Aída' se mete al público en el bolsillo con una comedia brillante que ha sido escrita exclusivamente para ella por Juan Luis Iborra. Hablamos con ella de su trabajo, pero también de su vida junto a su pareja, Sergio, que es policía municipal en la capital y con quien tiene dos hijos, Lola, de dos años, y Diego, de nueve meses.

Pepa, ¿El título de la obra tiene algo que ver contigo?

Mucho, porque al final es como un traje a medida. Tuve la inconsciencia y la gran suerte de que tengo una gran amistad con Juan Luis Iborra, acababa de ver 'La gibraltareña' y le pedí un monólogo así para mí. Estábamos en un restaurante, bajó al baño, al volver me empezó a contar la historia y a la semana me dio diez páginas que había escrito y que me encantaron.

"Yo tengo mucha vergüenza lo que pasa es que, cuando estoy escondida dentro de un personaje, se me quita"

Ya no te podías echar atrás. Era la primera vez que te enfrentabas a un escenario tú sola.

Y la primera vez que lo hice con público, creí que me moría.

Pero si tú no tienes vergüenza…

Yo tengo mucha, lo que pasa es que, cuando estoy escondida dentro de un personaje, se me quita. Pero es verdad que estar sola en un escenario impone mucho, porque no tienes a nadie para apoyarte.

Ana Ruiz HEARST

La gaditana luce una americana de Alba Conde, 276 €; y zapatos de Zara, 29,95 € y 35,95 €, y camisa de Nümph, 39,95 €.

¿Siempre soñaste con ser actriz?

Siempre. Me pasó una cosa en el estreno que me emocionó mucho: cuando salí a la calle había mucha gente esperándome para aplaudirme. Me acuerdo que mis padres empezaron a llorar. Yo desde pequeña quería ser artista, cuando se lo dije a mi madre, me acuerdo que me dijo que ella lo tenía claro desde que tenía un año y medio porque era rara.

¿Los actores sois raros?

No por rara, ella veía que no iba a trabajar en la empresa familiar.

Tu gran éxito fue Macu en 'Aída', ¿te ha costado quitarte ese papel?

La gente me sigue llamando Macu por la calle. Yo tengo un recuerdo muy bonito, fue una etapa muy larga de mi vida. Gracias a Macu he hecho muchas cosas.

Ana Ruiz HEARST

Vestido corto y pantalón de Rinascimento, 85 € y 75 €; sandalias de , (c.p.v.); anillos de Buenaletra, 24 € y 69 €, y collar de Buenaletra, 29 €.

Y eres una actriz muy completa, no estás sólo encasillada en la comedia, has hecho mucho drama.

He hecho un poco de todo. El drama me encanta, pero estoy muy a gusto haciendo comedia. Yo puedo tener entre las manos el texto más dramático, que al final le saco la comedia.

Y has escrito y dirigido, ¿te dirigirías a ti misma?

No. Creo que siempre necesitas la visión de fuera y yo aún no tengo ese control.

Macu te dio la fama, ¿cómo se logra mantener los pies en la tierra?

Al final hay que ser normal. El trabajo es el trabajo y luego está tu vida.

¿Quién es tu mayor crítico?

Mi chico, Sergio. Él me apoya incondicionalmente en todo y me critica cuando lo tiene que hacer de forma constructiva.

¿Cómo acaba una actriz con un policía?

Pues nos conocimos una noche en un pub y once años después seguimos juntos y con dos niños. En aquella época yo ya estaba haciendo a Macu, pero no me reconoció porque es muy despistado.

Ana Ruiz HEARST

Pepa lleva un vestido de Lili Sidonio para , 67,15 €, y zapatos de , 19,90 €.

¿En qué etapa de la vida estás?

Con los años vas sabiendo mejor lo que te gusta.

¿Y sientes que tienes que demostrar más?

No tengo que demostrar nada a nadie, pero sí te tienes que aplicar más para que tu trabajo sea igual o mejor. Yo creo que he madurado mucho desde que empecé, y particularmente a mí la maternidad me ha colocado en otro punto, donde las prioridades se cambian de sitio.

¿Y cómo compaginas el trabajo y la maternidad?

Sergio y yo somos como Simeone: 'partido a partido'. Tenemos un calendario en la nevera y cada semana nos planificamos con lo que haya. Contamos con la ayuda de los abuelos, aunque mi familia esté en Cádiz.

Ana Ruiz HEARST

Pepa lleva camisa y pantalón de s, 78,35 € y 55,95 €; sandalias de , (c.p.v.); pendientes y pulsera de Buenaletra, 64 € y 59 €.

¿Qué queda de esa Pepa que se fue de Cádiz y llegó a Madrid?

Quedan las ganas de trabajar, la ilusión por cosas nuevas, pero yo creo que es la vocación que te empuja a eso.

¿Sigues teniendo contacto con el equipo de 'Aída'?

Sí, tenemos mucho contacto, aunque es difícil quedar todos juntos porque cada uno tiene sus trabajos.

'Cámera café' hace versión cinematográfica, ¿habrá una película de 'Aída'?

Ojalá, yo sería feliz. Me encantaría hacer otra vez a Macu. Imagínate cómo habrá cambiado esa mujer con los años.

"De pequeña me encantaba imaginarme que ganaba un Goya"

Volvemos al presente con esta función, ¿no te aburre hacer todas las noches el mismo personaje?

Es que cada función es diferente, es como un viaje. Es lo bonito del teatro.

¿En qué medio te sientes más cómoda?

Yo me siento muy bien en lo audiovisual. Yo creo que no podría vivir sin una cosa ni la otra, porque también necesito el teatro.

Ana Ruiz HEARST

La actriz luce una blusa de Sézane, 95 €; , 130 €; de Zara, 49,95 €, y anillos de Buenaletra, 24 € y 69 €.

¿Te gustaría ganar un Goya?

Me encantaría, y quien te diga lo contrario te está mintiendo, porque cuando eres actriz es una cosa que siempre piensas. A mí de pequeña me encantaba imaginármelo.

¿Te has planteado dar el salto a América?

No me lo he planteado, pero todo lo que sea crecer y trabajar está bien. Y, además, una de las cosas que se me da bien son los acentos.

Sus productos para triunfar

Cedida

Loción para cuerpo y manos Fig Tree, 9,55 €, de Yope. COMPRAR

Champú sólido The Bar Shampoo Detox, 20,90 €, de Li:OH. COMPRAR

Crema facial con protección SPF 50, 10 €, de Altruist. COMPRAR

Secador Hydro-fusion, 39 €, de Babyliss. COMPRAR

Ayudante de foto: Guillermo Jiménez. Estilista: Araceli Bonafonte. Maquillaje y peluquería: Patricia de Lucas de Alegría Make Up. Agradecimientos: Bocanegra Madrid. C/ Marqués de Casa Riera, 1. Teléfono: 913 76 60 38. www.bocanegramadrid.com

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io