Steisy y Pablo han revelado cómo la lujuria les envolvió después de que ella saliera del reality 'Solos': "Él estaba frito, el marrano"

La pareja confirma el momento exacto en el que tendrá hijos

Steisy se forra vendiendo bragas usadas

Si cuando nosotros decimos que Steisy y Pablo Pisa no tienen vergüenza ni la conocen, es por algo: los tortolitos, después de varios capítulos en su canal de mtmad sacándose los trapos sucios y peleando a más no poder, nos han devuelto las risas con sus historias para no dormir. La granadina ha revelado, junto a su novio, varias confesiones sexuales jugando a 'yo nunca', y entre sus secretos ha salido a la luz que ella ha probado su flujo vaginal (y él su semen), que han olido sus propias heces o que Steisy una vez orinó a un chico (porque él se lo pidió) durante un encuentro sexual.

Sin embargo, su secreto mejor guardado es que ¡han tenido sexo en público! O, al menos, casi, porque todo ocurrió en uno de los balcones de su casa de Gran Vía con las ventanas abiertas de par en par. Fue justo la noche en la que ella y Manuel dejaron el apartamento de 'Solos', y como hacía más de un mes que no se veían, se pillaron el uno al otro con muchas ganas. Tantas, que no les importó que les oyeran o les vieran los vecinos: "Me puso en el balcón mirando a la Gran Vía y empezó a follarme", ha confesado Steisy sin pelos en la lengua: "Era de noche, pero estaban todos los vecinos en los balcones fumando. No se asomaron por no molestar".

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Tú tampoco opusiste mucha resistencia, pero es que tenía muchas ganas", ha confesado Pablo. "Yo qué voy a poner. ¿Ganas? Estaba frito... el marrano", respondía ella con una sonrisa cómplice justo antes de desvelar: "Yo me agarraba a la valla que a poco más la arranco. Un poco más y acabo con el culo en pompa en el Primark", confesaba, mientras lo recreaban disfrazados de minions, refiriéndose a la famosa tienda que se ve desde su balcón. Nosotros, al menos, nos alegramos (y hasta lo envidiamos) de que tengan una vida sexual tan activa... ¡Guau!

Mediaset

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io