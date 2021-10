siguen insistiendo en el manido ‘solo somos amigos’, pero las miraditas de Maxi Iglesias le delatan. El actor y la actriz peruana Stephanie Cayo participaron en ‘El partido de las estrellas’, un encuentro solidario en el que los intérpretes se enfrentaron a ex jugadores de fútbol. El evento tuvo lugar en el Wanda Metropolitano, en Madrid, y Maxi cayó rendido ante la maestría de su chica, que lo dio todo con el balón.

Gtres

La pareja se conoció en Perú rodando la película ‘Mochileros’. Dicen que surgió el amor entre bambalinas y ella decidía separarse de su marido, el empresario Chad Campbell, el pasado mes de mayo. Maxi y Stephanie ya estuvieron juntos en el Festival de Málaga, en junio, y después se escaparon unos días a Ibiza. La actriz, feliz, ha decidido instalarse ahora en España junto a su madre.

Gtres

Pese a la química que desprenden, Stephanie no se anima a confirmar su relación. “Estoy muy bien. Estoy contenta. Somos amigos. Maxi es mi compañero y somos amigos. Es todo lo que puedo decir... por ahora. Necesito mi tiempo”, dijo la intérprete.

Gtres

Pues para ser solo amigos, los dos están más que pendientes el uno del otro. Porque si a Maxi se le iban los ojos detrás de ella, a Sthepanie se le iba la mano para hacerle carantoñas y acariciarle el pelo.

Quién es Stephanie Cayo

Jesus Briones GTRES

Tiene 33 años y es una súper estrella al otro lado del charco. Ahora se ha mudado a España con su madre, pero antes se repartía entre Lima y Los Ángeles. Stephanie se casó en 2018 con el empresario Chad Campbell, con el que llevaba cinco años de relación. “Me casé con un hombre extraordinario. Una buena persona de corazón”, confesó cuando anunció su divorcio, el pasado mes de mayo.



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io