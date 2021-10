Angelina Jolie está consiguiendo resurgir de sus cenizas en lo personal, y es que después de una tortuosa relación con el actor Brad Pitt, la protagonista de 'Maléfica' está consiguiendo poner los puntos sobre las íes: ha pedido las custodias completas de sus hijos, se ha deshecho de varias de sus pertenencias (y le ha salido MUY rentable) y hasta habría empezado a verse con otros hombres. Sin embargo, aún le quedaba algo en su vida que le recordaba a Brad, algo que se suponía que iba a ser para siempre, aunque gracias al avance de la tecnología, Angelina ha conseguido librarse de ello: el tatuaje de su brazo.

La actriz lleva en su brazo izquierdo las coordenadas de nacimiento de todos los miembros de su familia, y poco antes de casarse con el actor decidió tatuarse también las de él. Fue en el año 2011: entonces saltaron los rumores de que iban a adoptar otro hijo por ese séptimo tatuaje, pero ella explicó que nada más lejos: "Bueno, si supieran que esa es la latitud y la longitud entonces habrían adivinado rápidamente que ese es el lugar de nacimiento de Brad. Es Shawnee, Oklahoma", explicó en una entrevista para Extra TV.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora, sin embargo, ha sido durante la première de su nueva peli, 'Eternals', cuando nos hemos dado cuenta de que ya sólo tiene 6 coordenadas:

Gtres

Y aquí, el antes, en una foto de 2018 durante los Critics' Choice Awards. Ahí ya estaba en proceso de divorcio (lo comenzó en 2016), pero no ha sido hasta ahora, con la pandemia, cuando ha decidido hacer cambios en su vida... y en su piel:

Gtres

Por el momento, se desconoce si el borrado es permanente o si está utilizando maquillaje para taparlo, aunque conociendo a Angelina, seguramente haya pagado las sesiones que hayan sido necesarias para borrar el tatuaje. Porque tatuarse duele, y quitárselo más... pero más duele tener a un ex de recuerdo en la piel para toda la vida...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io