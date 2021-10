Sandra Pica no está bien, y no lo decimos nosotros, sino ella misma en 'Secret Story'. La barcelonesa está esta semana nominada junto a Julen de la Guerra y Canales Rivera, y mientras ellos se han mostrado fuertes y deseando luchar por quedarse, Sandra poco más que ha pedido que la echen del concurso, especialmente después de ver a varios de sus compañeros darse cuenta de que ni se lo estaba pasando bien ni tenía ganas de seguir en el reality.

Han sido los Gemeliers -Dani y Jesús- los que han abierto ese melón durante los posicionamientos y, sabiendo que ella no estaba bien, han decidido ponerse detrás de ella para que se vaya: "Lo pasa muy mal. Los otros dos lo merecen más", explicaban. En ese momento, Sandra se rompía en mil pedazos entre lágrimas: "Entiendo que digan que soy la peor que la estoy pasando". "Hay cosas que me pesan demasiado en mi cabeza, tengo miedo de estar haciendo daño a mi familia. Ya lo hice una vez, y no quiero seguir aquí si mi familia no está bien. Por eso ni me meto en conflictos", añadía.

Sandra poco más que ha pedido su expulsión, porque ya poco le importa el reality, ya que antepone 'la salud mental al programa': "Hay veces que no sé si quiero seguir aquí o no. Si mi familia no está bien, sí que quiero salir este jueves", pedía desolada. Y es que no sólo se le está haciendo cuesta arriba el concurso por tener la mente fuera de él puesta en su familia, sino porque el último año ha sido para ella una montaña rusa por su relación discontinua con Tom Brusse, su ruptura, las críticas a las que ha estado expuesta, su nueva relación con Julen y sus problemas durante la convivencia en el programa: "Se me está haciendo duro, soy una persona muy sensible que ha aguantado mucha mierda el último año y no voy a aguantarlo aquí", ha zanjado. ¿Conseguirá la expulsión el jueves?

