Noel Bayarri ha confesado que se va a tomar un tiempo y ha decidido dejar uno de sus trabajos

Así es el pisazo de Noel Bayarri: ¿cómo paga ese PASTIZAL de alquiler?

Noel Bayarri está dispuesto a darle una vuelta de tuerca a su vida, y es que después de 3 años haciendo lo mismo, y una pandemia mediante, muchas cosas han cambiado. En su último (literalmente) vídeo para su canal de mtmad, el 'mojo picón' ha confesado que deja la plataforma. Sí: no habrá más vídeos suyos en mtmad, y esta ha sido, según ha contado, una decisión que ha tomado él unilateralmente: "Yo quería ofreceros un contenido más dinámico, de viajes, de entrevistar a gente, salir... pero con la p*ta pandemia me ha sido imposible", ha dicho sin cortarse un pelo.

Ha llegado un punto en el que ya no sentía que le gustaba lo que estaba haciendo, que ya no encontraba la inspiración, y hacer los vídeos, más que algo divertido, se estaba convirtiendo para él en algo pesado, una carga, así que ha decidido dejarlo tras meditarlo mucho: "Estoy bien, estoy con mucha paz, está muy bien todo... pero me sentía ya vacío, sin ideas. Hacía los vídeos y no estaba del todo contento con ellos... y eso la gente lo nota".

Noel ha asegurado que, a pesar de lo que se pueda llegar a decir, en su vida está todo bien: tiene pareja, tiene amigos, está planeando viajes, de dinero está bien, tiene buena salud, su familia también... "y ahí es cuando dices '¿y ahora qué? ¿qué más esperas de la vida?'", se ha preguntado. De esta forma, el canario ha decidido buscar nuevas aventuras, y ha asegurado que, ante todo, "no es un adiós definitivo": volverá cuando crea que sea el momento y tenga contenido interesante que ofrecer.

Tres años sin parar

El ex viceverso lleva más de 150 vídeos en la plataforma (uno a la semana), y se ha dado cuenta de que, aunque era un trabajo fijo que le reportaba ciertos ingresos mensuales, ha preferido tirarse a la aventura antes que 'apalancarse': "Esa tranquilidad es más un estancamiento, dejar de volar para estar en un sitio bien, pero quieto. Necesito movimiento y ocupar el tiempo en otras cosas, mirar, probar... Cuando haces una cosa durante mucho tiempo, al principio te puede gustar, pero puede llegar un momento en el que no te llene. Si ya empiezas a sentir y a preguntarte si lo que haces es realmente lo que quieres y si te hace feliz... lo más normal es que necesites un cambio".

Da un poco de miedo, porque es algo que está seguro y te da estabilidad, pero sólo la liberación de estar en otra cosa y en otro 'mood', te va a hacer sentirte más vivo", ha reflexionado. Desde aquí sólo nos queda echarle de menos y esperar que le vaya genial. ¡Te vemos por las redes, Noel!

