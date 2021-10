Andrea de 'La Isla de las Tentaciones' suele ser muy activa en su canal de 'mtmad' y siempre se suele mostrar de lo más sincera con sus fieles seguidores. En uno de sus últimos capítulos de la plataforma, la participante de 'La última tentación', contaba con todo lujo de detalles los retoques y operaciones estéticas a las que se ha sometido para verse divina. La ex de Ismael, y de Óscar también, le da mucha importancia al aspecto físico como ya demostró al echarse a llorar en 'Viva la vida' cuando se metieron con ella. Por eso no tiene ningún problema en echar mano de una ayudita cuando considera que le hace falta, y la última ha sido una rinoplastia.

En el nuevo capítulo de 'mtmad', Andrea ha querido mostrarse tal y como es. Pero, a parte de mostrarse sin un complemento que le acompaña a todos lados, ha querido dar un nuevo giro radical a su vida y someterse a un cambio de look. "Me dicen cosas malas antes y ahora, por lo que no me condicionan las cosas que digan de mí en redes", explicaba la princesa de la isla sobre las críticas que recibe. La joven cuida mucho su imagen y una de las rutinas que sigue es tener siempre el pelo perfecto.

mtmad

"Me lo peino mucho y con mucho cuidado. Me lavo el pelo cada tres días, porque si no se me ensucia mucho", aclaraba Andrea. La joven le da mucha importancia a su cabello y ha querido compartir varios trucos de cuidados como: echarse aceite en las puntas, peinar el cabello antes de dormir y sujetarlo con una goma. En este nuevo video podemos ver que Andrea se ha mostrado con un nuevo color y una melena mucho más corta a la que suele lucir desde que se hiciera famosa. ¡Adiós extensiones!

La joven está muy contenta con todos los retoques que se ha hecho desde que participó en 'LIDLT' y cree que todo el mundo debería ser más respetuoso con sus opiniones: "Yo no me meto con nadie y a lo mejor veo a alguien que le vendría bien un cambio y no le digo nada".

