La actriz Angelina Jolie tiró de extensiones en uno de sus looks para el estreno de 'Eternals'... y le salió la jugada fatal

¿Cómo puede ir siempre divina Angelina Jolie? Es que da igual que a la actriz la pillemos en una alfombra roja o de compras por la calle con sus hijos: siempre está estupenda, siempre tiene buena cara y siempre luce tipazo. Parecía que nunca la íbamos a pillar en un renuncio... pero mira tú por dónde que ha tenido que llegar la première de la película 'Eternals' en Roma para darnos cuenta de que ella también es humana. Porque puedes ser multimillonaria, haber estado casada con Brad Pitt o veranear en tu casoplón del sur de Francia... que como tu estilista tenga un día malo ¡te la lía igual que al resto de los mortales!

No, no hablamos del vestidazo de malla metalizada de Atelier Versace que lució sobre la alfombra italiana. De eso no tenemos ninguna pega, porque la verdad es que iba como una diosa, sino de su pelo. El peinado le venía como anillo al dedo para lucir escotazo, pero claro, si a la fórmula le sumas unas extensiones mal puestas, te tira el look por tierra. Unas extensiones mal puestas COMO ÉSTAS:

Gtres

Gtres

Sí, sabemos que algo así le puede pasar a cualquiera, pero no a un estilista que te va a pasar una factura de cuatro cifras por hacerte ESO, y menos para un evento tan esperado como una première donde, como es lógico, quieres acaparar todas las miradas, aunque no por llevar unas extensiones que parece que te las ha puesto tu sobrina en sus primeras prácticas de peluquería. ¡Qué horror!

Eso sí, parece que la idea de las extensiones no tuvo demasiado éxito (y tampoco eran estrictamente necesarias teniendo el pelazo que tiene Angelina), porque al día siguiente, para continuar con la promoción de la peli, la actriz decidió volver a su melena natural. ¡Con lo guapa que está así!

Gtres

