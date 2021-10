Blas Cantó se ha convertido en uno de los artistas más consolidados de nuestro país. El cantante ha conseguido cosechar numerosos éxitos a lo largo de su carrera, y es que a sus 30 años ha vivido grandes cambios no solo personales, sino también físicos. Desde su participación en 'Eurojunior' hasta su actuación en 'Eurovisión', pasando por sus imitaciones en 'Tú cara me suena', son numerosos los momentos que hemos podido seguir de este gran artista, permitiéndonos ver paso a paso lo mucho que ha evolucionado en este tiempo.

El intérprete realizó su primera aparición televisiva en 2003, cuando 'TVE' emitió la gala final de los premios 'Veo Veo Internacional'. Un concurso al que se presentó cuando tan solo tenía 11 años bajo el nombre de Chiqui Cantó. ¿Recordabas haberle visto actuar desde tan pequeño? ¡Qué fuerte!

Tras esto, Blas Cantó siguió adelante con su carrera profesional y comenzó su participación en 'Eurojunior', en 2004. Un momento donde pudimos apreciar cómo poco a poco comenzaba a cambiar físicamente para entrar en la adolescencia mientras continuaba conquistando a todos con su voz, a pesar de no conseguir ganar la final.

Años más tarde, el artista volvió a triunfar como integrante del grupo de música Auryn en 2010. Un momento en el que le pudimos ver ya mucho más cambiado, aunque manteniendo la misma esencia, y es que aunque su rostro ha evolucionado con la edad, su facciones siguen siendo muy parecidas a cuando era pequeño. En este momento Blas, Álvaro Gango, Dani Fernández, Carlos Marco y David Lafuente consiguieron cosechar numerosos éxitos con su banda, aunque finalmente terminaron separándose en 2016.

Durante su carrera en solitario, el artista ha vivido numerosas emociones. Por un lado, pudimos verle participando en 'Tú cara me suena' en 2017, donde acabó arrasando con sus imitaciones, alzándose con la victoria. Un momento en el que pudimos ver al cantante mucho más maduro y con un aspecto más adulto, aunque sin perder nunca su esencia.

Tras esto, llegó su gran participación en 'Eurovisión 2020'. Para él, participar en este gran concurso era cumplir uno de sus grandes sueños. Un evento al que se presentó con mechas rubias que más tarde, y tras tener que hacer un parón por la pandemia, decidió cambiar para actuar con el pelo con menos volumen que en las anteriores veces que pudimos verle y con la melena mucho más oscura. Un aspecto que ha seguido manteniendo desde entonces y que le sienta de maravilla.

Blas Cantó se dio a conocer muy pequeño, y eso nos ha ayudado a poder ver lo mucho que ha cambiado a lo largo de estos años. Sin embargo, a pesar de su evidente transformación física propio de la edad, lo sorprendente es ver cómo parece que el paso del tiempo a él no le llega a afectar, y es que sigue teniendo la misma cara que cuando le conocimos, aunque con un aspecto más adulto. Además, continúa luciendo su gran melena de punta, un peinado que le hemos visto desde pequeño y que sigue conservando aunque dándole diferentes estilos.

