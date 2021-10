Ni media palabra ha dicho Tom Cruise sobre una de las preguntas que se hace mdio mundo (literalmente) sobre su persona: ¿qué se ha hecho en la cara? El actor ha seguido con su vida como si nada a pesar de que es debate popular si se ha operado o si simplemente ha ganado algunos kilitos. Sin embargo, el protagonista de 'Misión Imposible' para lo que sí ha tenido tiempo ha sido para coger su enorme avioneta y salir volando hacia algún sitio desconocido, y de esta guisa se presentaba en la base de Los Angeles desde la que los ricos y famosos salen con sus jets privados...

Con un look totalmente motero, ropa de lo más básica, un casco y su pedazo de moto roja, Tom llegaba al la pista de despegue como el que va al mercado a comprar pan a media mañana. De momento, se desconoce el lugar en el que ha aterrizado, pero al menos se le veía contento charlando con el comandante, sus ayudantes y bebiendo agüita, que es muy sana, sentado en la escalerilla de la nave. ¿Iría a visitar a su cirujano...?

Agencias

Agencias

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El actor ha estado en los últimos meses de lo más liado grabando la última entrega de Misión Imposible, y a sus 59 años todavía no consiente utilizar dobles para las escenas de riesgo: le hemos visto pilotar, tirarse en paracaídas, escalar edificios, grabar escenas con coches a toda velocidad... es prácticamente un milagro que no le haya pasado nada, aunque esperemos que en el set estén teniendo más cuidado que en el de 'Rust', donde Alec Baldwin tuvo la mala suerte de disparar un arma cargada y matar a la directora de fotografía y herir al director del film...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io