Si hay una pareja que nos EN-CAN-TA, esa es la que forman Katy Perry y Orlando Bloom, porque a pesar de que al principio todos (incluido tú, que nos lees) pensamos "oh, vaya, otra pareja de actor y cantante. A ver lo que duran", ambos nos han dado en los morros con su larga relación y una hija en común, la pequeña Daisy Dove. Y aunque ambos suelen ser reservados y no suelen mostrarse cariñosos en público más allá de darse la mano en photocalls (la foto de arriba es casi un milagro), Orlando ha aprovechado el cumple de su chica para ponerse romántico.

Ha sido con una foto en Instagram, celebrando los 37 años que cumplió Katy el pasado 25 de octubre, y aunque no fue hasta el día siguiente que Orlando publicó la foto, lo importante de todo ello ha sido el mensaje: "Celebramos la vida, el amor y es divertido. Te celebraré hoy y todos los días. Te quiero". ¡Pero qué cuqui!

La foto ya suma alrededor de 1 millón de 'likes', pero sin duda lo que ha llamado la atención ha sido el comentario de la propia Katy, que no le ha dado ni las gracias: "Papi, todavía estoy de resaca". Vamos, que se han pegado una señora fiesta, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que el año pasado, por culpa de la pandemia, Katy apenas pudo celebrar nada...

Katy también quiso, por el cumpleaños de él el pasado mes de enero, ponerse tierna, y publicó un carrusel de fotos de lo más románticas e íntimas que nunca habían publicado. Sus fans, y nosotros, estamos todos 'living' con esta parejaza, y aunque el actor ha dicho que no practica todo el sexo que le gustaría con Katy, estamos seguros de que ese amor que se profesan acabará en un segundo bebé... ¡acordaos de lo que os decimos!

