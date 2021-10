Lucía ha hablado alto y claro sobre su último rifirrafe con Lola que casi les cuesta la amistad

Siempre se ha dicho que las amistades en la tele siempre hay que tenerlas en cuarentena, porque en cualquier momento saltan por los aires y te traicionan por la espalda, y es que, según cuentan, allí vale más un minuto de televisión que la confianza en otra persona. Esa lección la ha aprendido, por el camino difícil, Lucía Sánchez, que tras la traición de Isaac y su enemistad con Marina, ha visto cómo una ex compañera de reality a la que tenía mucho aprecio, de repente cargaba contra ella en un plató y gritaba a su hermano (encargado de defender a Lucía en 'La última tentación') muy subidita. ¿Qué estaba pasando?

"Cuando vi que Lola iba a su primer debate, le escribí y me alegré por ella", ha empezado diciendo en su canal de mtmad. Sin embargo, conforme avanzaba la noche su percepción iba cambiando: "No hace falta que piense como yo, pero dio su opinión de una forma mala hacia mí, e incluso gritando a mi hermano. Le escribí para decirle que me parecía fatal, que no me lo esperaba y que me había dolido mucho. A partir de ahí dije 'no me puedo fiar de nadie'", ha dicho dolida.

"Como yo la quiero mucho, después de eso hemos quedado. La verdad es que no hablamos de aquello, pero tampoco tengo ningún problema en vernos y hablar, y si me tengo que juntar, me juntaré... pero iré con más cuidado con todo el mundo. No voy a compartir tanto mi vida, porque después se ve que se utiliza...", ha confesado Lucía. Vamos, que a partir de ahora, y viendo que ha tenido que aprender 'por las malas', está claro que para las risas con sus 'amistades' de la tele siempre va a tener tiempo, pero su vida personal y sus problemas van a ser suyos y de nadie más de aquí en adelante...

