Ser famoso y rico no te quita de las tareas más mundanas, y en especial si tienes hijos. Que se lo digan si no a la actriz Diane Kruger, que se ha dejado ver esta semana con su hija y con su chico, el también actor Norman Reedus, paseando por la Gran Manzana. A la niña debe de ser que se le antojó sacar a paseo el patinete, y aunque sólo tiene 3 añitos (los cumplirá el próximo mes de noviembre), se ve que le echa muchas ganas y que no le tiene miedo a nada. Eso sí, Diane, como madre protectora, fue guiando a su pequeña para que no se dejara los morros en el pavimento...

La pareja se mostró feliz de estar junta, y es que a veces el trabajo les mantiene separados durante semanas y no pueden pasar en compañía el uno del otro todo el tiempo que les gustaría. Norman también estuvo muy pendiente de que su hija fuera bien protegida, y no se le olvidó ponerle el casco y de ver lo bien que se lo pasaba rodando por las calles del SoHo, cerca de un parquecito situado entre la 6ª Avenida y la calle Houston. Eos sí, lo gracioso vino después...

Gtres

Gtres

A la pequeña, como es lógico, le trae sin cuidado que sus padres sean Diane Kruger y Norman Reedus, y a pesar de que el actor es conocido por sus papeles de hombre rudo (ha salido en 'Blade II' o 'Iron Man'), no le quedó más remedio que cargar con el patinete rosa con un unicornio y brilli-brilli de su hija cuando ésta se aburrió. A Diane, por otro lado, le tocó llevar encima el casco. ¡Ay, los niños... qué no haremos por ellos!



Gtres

