Halloween está a punto de llegar y nuestros famosos ya están comenzando a prepararse para poder disfrutar de este día tan terrorífico al máximo. Oriana Marzoli es una de nuestras celebrities que vive con gran emoción este día, y es que ha reconocido en más de una ocasión que es una fiesta que le encanta. Por este motivo, ha querido utilizar su canal de 'Mtmad' para mostrar algunas ideas que tiene para disfrazarse. Un momento que ha aprovechado también para cargar contra algunos fantasmas de su pasado.

La ex tronista de 'MHYV' ha contado con la ayuda de su estilista de confianza para crear los disfraces más top. Oriana tiene claro que ella prefiere que sea algo sexy más que terrorífico, y es que la noche de los muertos vivientes también puede servir para lucir tipazo. "Tiene que ser terroríficamente sexy", han indicado ella y su estilista.

Partiendo de esta idea, han mostrado el primero de ellos: una colegiala con cara de esqueleto. "Hay gente que dice que soy un esqueleto andante pues mira, ahora ya tengo la cara", ha indicado la 'influencer' lanzando una pullita a todos los que critican su cuerpo por estar delgada.

Tras esto, ha mostrado la otra idea que tiene en mente, y es ir de pirata muerta. Un disfraz con el que ha dejado claro que es posible ir sexy en la noche más terrorífica del año. "La gente me pregunta que dónde me los compro, pues en un chino", ha indicado mientras aseguraba que ella tiene claro que piensa salir de fiesta, ya que no concibe quedarse en casa en esta fecha tan señalada.

Por último, su otra opción es ir de diablesa. Un espectacular disfraz negro que ha acompañado de un maquillaje rojo y una coleta. Oriana Marzoli ha reconocido que si ella tuviese que ser alguien terrorífico sería Maléfica. "Porque yo soy mala solo con quien se porta mal, quien no hace nada malo no tiene por qué temerme", ha explicado.

Además, ha aprovechado esta temática para cargar contra algunas de las personas que forman ya parte de su pasado. Sobre todo contra Luis Mateucci, al que ha tachado de ser un fantasma. "Él iba diciendo que estaba forrado y luego no tenía dónde caerse muerto. Me arrepiento, lo echaría de la lista de novios. Para mí está muerto", ha indicado dejando claro que está harta de que le mande indirectas a través de redes sociales.

Tras cargar contra su ex ha dejado claro que tiene pensado disfrutar al máximo de la noche más terrorífica del año. De hecho, ella ya tiene su disfraz favorito para ponerse ese día, aunque ha preferido no decirlo para que sea sorpresa, ¿cuál te ha gustado más a ti?

