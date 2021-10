La presentadora se dio cuenta de que Isaac le estaba mintiendo en la hoguera, pero consiguió sacarle toda la verdad sobre su relación con Lucía

Así fue la reacción de Isaac cuando salió a la luz su infidelidad

La expareja se dijo DE TODO en la hoguera de confrontación

La hoguera de confrontación de Isaac y Lucía en 'La última tentación' ha hecho honor a su nombre, porque si hubieran podido salir ardiendo de la bronca que tuvieron, lo habrían hecho. La ya ex pareja saco a relucir sus trapos más sucios, y es que a pesar de que todo parecía muy bonito visto desde fuera, desde que él le puso lo cuernos a ella en la villa, todo ha saltado por los aires. Sandra Barneda quiso sonsacarle todo al joven barcelonés, y como empezó mintiendo, la presentadora se tuvo que poner seria ¡y hasta le puso en un aprieto!

Sandra quiso saber si antes de empezar a salir con Lucía había pasado algo entre ellos: "No", dijo vagamente y agachando la cabeza el joven, algo que no indicaba nada bueno. "¿Seguro?", repitió ella. En ese momento, Lucía respondió: "Mentira". La versión de Isaac se deshacía ante él, así que cuando Barneda volvió a intentarlo, él miró a Lucia: "Que conteste ella". "No la mires a ella. Te estoy preguntando a ti. Contesta", le dijo, inquisitiva, la presentadora.

¿Por qué hacía eso? Sencillo: "Él quiere que conteste yo porque o sabe lo que he contado y lo que no", aclaró Lucía. "Es que me interesa saber su respuesta", apuntó él. Pero visto que Sandra requería la respuesta de Isaac sobre si había habido algo entre ellos antes de dejar a Marina, ya no pudo más y lo soltó todo: "Sí. En una de las veces que bajamos a Cádiz a verla hubo un beso y un tonteo, pero nada más. Por aquel entonces marina y yo no estábamos juntos juntos", apuntó.

¿Crees que dice la verdad? La versión de Marina es la que nos gustaría conocer ahora, porque ellos salieron de 'La isla de las tentaciones' dispuestos a todo... y meses después se supo que él había dejado a Marina para liarse con su amiga, Lucía, algo que molestó profundamente a la sevillana y acabó rompiendo su amistad. Normal, claro...

