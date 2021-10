Gerard Butler y Morgan Brown disfrutan de su reconciliación sentimental en el paraíso. El actor de 51 años está trabajando en Puerto Rico donde rueda su nueva película, ‘The plane’. Y hasta allí que se ha ido su chica, Morgan Brown de 50 años, para acompañarlo y poder estar con él en los descansos del rodaje. Su novia se ha ido con él para presumir de cuerpazo y depilación extrema en ajustadísimo bikini –¡parecía llevar un tanga puesto al revés!–, que poca ropa más hace falta en este destino playero...

Agencia

En sus paseítos bajo el sol y también en sus partiditos de paddle sobre la arena demostraron que en este nuevo set del partido que es su relación les va bien, de momento...

Agencia

Y es que nunca se sabe con estos dos: Butler y Morgan Brown comenzaron su relación en 2014. Solo un año después, en 2015, ya les pillamos de bronca de pareja discutiendo en plena calle. Por eso, no nos extrañó que enseguida se hablara de una crisis e incluso hubiera rumores de otras relaciones.

Agencia

Tras una ruptura, Gerard Butler y Morgan Brown se reconciliaron con un viaje a México en 2017, se ve que les gusta lo de recuperar el tiempo perdido en paraísos playeros. En 2020, nueva ruptura –otra pareja que no soportaba el encierro pandémico– y en mayo de este año ¡vuelta a las andadas! ¿Les durará esta vez el amor a Gerard Butler y Morgan Brown?

Agencia

Morgan Brown es promotora inmobiliaria y diseñadora de interiores, pero parece que se gana la vida como modelo: ¡vaya tipazo que tiene con cincuenta años! La novia de Gerard Butler presume de cuerpazo por delante y por detrás, tris, trás...

