Cristina Porta y Adara han roto su amistad después de que la segunda cargara contra la primera

La vida de Cristina Porta: ¿quién es realmente?

Cristina se saltó las normas de un juego en 'Secret Story' por Luca

Aunque podrían haber sido muy amigas en 'Secret Sotry' y crear un gran tándem, parece que la relación entre Adara y Cristina Porta ha tocado a su final. La periodista y la ex azafata llevaban días muy tensas, y al final se enfrentaron a solas para decirse todo lo que tenían pendientes... y en ese cara a cara saltaron las chispas, porque aunque Cristina pretendía ser un pilar para Adara en el reality, la cosa no salió como ella esperaba: "Ella llegó a este concurso atacándome y diciendo que fuera ha hablado mal de mí, y yo siempre fui de corazón con ella, porque sentí que tenía que protegerla al ver que la casa no le trataba bien", contaba Cristina.

Adara se volvió loca y le dijo que si lo había hecho de corazón, no tenía que echárselo en cara, a la vez que añadía que de pilar nada, porque se había sentido muy marginada por su parte. Sin embargo, lo bueno vino después de ese enfrentamiento, cuando salieron de la sala y Cristina, muy decepcionada, contó lo que había pasado a sus compañeros: "Me siento decepcionada, pero no me duele", le dijo a Cynthia, en quien parece haber encontrado un buen apoyo.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los Gemeliers también la apoyaron, porque sabían que ella quería ir de buenas con Adara, y la ex azafata no respondió nada bien: "Más se perdió en la guerra", le dijo uno de los cantantes para animarla a olvidarse de todo. Luca, por su parte, con quien parece estar empezando una bonita relación (aunque Gianmarco, hermano de él, parece no estar muy de acuerdo), también le animó a que pasara del tema: "Yo creo que tienes que seguir con lo que tú sientas". "Si tú no valoras lo que yo hago por ti aquí, me decepciona, porque me siento tonta. Dice que estoy buscando un 'enfrentamiento silencioso'. Si quisiera un enfrentamiento, habría opinado, y mucho, de muchas cosas que se me han puesto esta semana en bandeja", se confesaba Cristina sobre Adara con Luca.

Mediaset

¿Es una estrategia?



Las malas lenguas ya se han puesto a maniobrar en las redes sociales, y hay quien piensa que es todo una estrategia de Adara para ir de víctima, aunque no sabemos muy bien qué ganaría, ya que apenas tiene trato con la gente de la casa. ¿Ha hecho bien entonces Cristina en ir contando lo que sucedió en la sala del enfrentamiento? ¿Está intentando la periodista quedar también de 'pobrecita' frente a Adara?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io