Tamara Gorro tiene dos millones de seguidores en Instagram, una familia virtual –como ella los llama– que lleva años siguiendo con mucho cariño todos sus pasos. A mediados de octubre, sin embargo, la empresaria dejó de publicar contenido. “Lo siento, necesito parar”, explicó. Las especulaciones, entonces, empezaron a surgir. ¿Crisis con Ezequiel? ¿Algún problema de salud?

Tras doce días de silencio, Tamara por fin regresó a su Instagram con un vídeo donde explicaba en primera persona qué le está sucediendo, un testimonio honesto, valiente y muy necesario, sobre todo en una época donde la salud mental sigue siendo tabú. “No sé ni yo lo que me pasa, aunque ahora todo empieza a cobrar sentido. Yo misma me he enfadado muchas veces: ‘Tamara, joder, tienes todo para ser feliz. Amigos, familia, dinero... ¿De qué coño te quejas?’ Dejé de ver a mis amigos, a parte de mi familia, me aislé... Ahora estoy encontrando el sentido con ayuda de mi terapeuta y mi psiquiatra”, explicó.

Para que su familia virtual entendiera su momento vital, la influencer hizo un símil con una mochila vacía que se va llenando de piedras hasta que no la puedes mover. “Eso es lo que me ha pasado a mí, esta vez me he caído y me tienen que ayudar a levantarme”, confesó. Y añadió: “He estado en la cama llorando, pero ya no. Tengo un diagnóstico y ya lo diré cuando me cure. Estoy segura de que lo voy a lograr”, señaló.

Tamara grabó el vídeo en medio del campo, en Ávila, un idílico lugar donde ha pasado el principio de su tratamiento. “No os imagináis lo que ansío estar con Shaila y Antonio, lo que pasa es que tuve que irme porque no podía permitir que mis hijos me viesen tirada”, se sinceró. ¡Mucha fuerza, campeona!

Sus grandes apoyos

En este proceso de recuperación, Tamara no está sola, sino que cuenta con el amor de esa familia de la que presume en su red: Ezequiel Garay y sus dos hijos, Shaila y Antonio. Además, ahora, el argentino tiene más tiempo para estar con ella porque ha dejado el fútbol profesional.

