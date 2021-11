Marisa Jara está disfrutando de la etapa más hermosa de su vida, después de unos años muy duros de lucha contra el cáncer. Marisa Jara está embarazada de su primer hijo, un niño que se llamará Tomás y que es fruto de la relación que mantiene con su pareja Miguel Almansa. Hablamos con ella durante la última revisión, que tuvo lugar hace unos días.

Marisa, ¿cómo va todo?

Acabo de salir de una ecografía y todo va muy bien. Ya estoy de cuatro meses.

¿Cómo supiste que estabas embarazada?

Pues la verdad es que tenía que haber esperado a la Beta, pero me noté rara y me hice el Predictor. Cuando vi que era positivo, no veas la que lié. Fue la alegría más grande de mi vida: saltando, llorando, riendo, tenía todos los sentimientos encima.

Gtres

Es un niño, ¿no?

Sí y se va a llamar Tomás. Miguel ya tiene un niño que se llama como él, así que a los dos nos ha apetecido mucho ponerle el nombre de su abuelo. Aparte de que va a ser el mejor abuelo del mundo.

Cuando se lo contaste a Miguel, ¿cómo reaccionó?

Emocionadísimo. Él está como loco de contento.

Gtres

¿Tienes miedo al parto?

Nada. Al contrario. Estoy deseando ser mamá, verle la carita y vivir con el niño todos sus acontecimientos. Va a ser el hombre de mi vida. La verdad es que estoy viviendo una etapa mágica.

¿Ha cambiado tu rutina?

No, sólo me ha llenado de alegría. Estoy viviendo el sueño que yo quería.

Diez Minutos anunció el embarazo de Marisa Jara y ella lo desmintió

HEARST

El pasado mes de septiembre, ‘Diez Minutos’ anunció en su portada el embarazo de Marisa Jara y su pareja, el asesor inmobiliario Miguel Almansa. Una noticia que la revista tenía más que contrastada, pero que la modelo se apresuró a desmentir en sus redes sociales de manera contundente: “Es falso” puso sobre una foto en la que aparecía la noticia. Poco después fue ella misma la que decidió anunciarlo dejando en evidencia que había mentido intencionadamente, quizás intentando proteger una exclusiva.

Y es que las mentiras tienen las patitas muy cortas, querida Marisa. Y más en una cosa así que no se puede ocultar…

