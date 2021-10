Sin duda, uno de los momentos más esperados en los realities de Telecinco es la celebración de Halloween, y es que ahí es donde podemos ver realmente que los concursantes no son tan duros como nos quieren hacer creer, como en el caso de Adara, que va de que tiene la lengua muy afilada y que no necesita a nadie para defenderse... pero luego la metes en un pasaje del terror y se 'caga'... o más bien se mea, que es lo que le ocurrió durante su turno. ¡Estaba muerta de miedo!

La ex azafata no consintió durante varios minutos entrar por un túnel secreto, y es que decía que le daba mucho miedo: "¡No puedo! ¡Qué miedo! ¡Hay un tío en el túnel!", gritaba aterrorizada, y es que, a pesar de que le aseguraban que no era verdad, quizá se estaba confundiendo con el cámara que la esperaba al otro lado. ¡Realmente lo estaba pasando mal!

Cuando por fin consiguió llegar al otro lado, los gritos casi la dejan afónica, y es que entre sus 'qué miedo' y 'qué asco', Adara apenas conseguí avanzar, y cada vez que la embadurnaban de algún líquido se quedaba petrificada... "¡Me he hecho pis! ¡¡Me he hecho pis!!", berreaba tras el primer susto a la vez que se agarraba la falda y cruzaba las piernas. ¡Madre mía!

Finalmente, se encontraba con su propio funeral, y aunque le costó tumbarse en el ataúd, tenía una buena razón: acabó hasta arriba de un pegajoso líquido blanco, y para finiquitar la noche, tenía un 'regalito': "Si te comes esos sesos, te llevas 6 puntos extra para nominar en las próximas nominaciones" le comunicaban. Ella lo intentó, pero el cerebro salía disparado de su boca cada vez que intentaba masticarlo... ¡Lástima! Los 6 puntos al final se los llevó Cristina Porta, que se los comió sin rechistar. ¡Qué estómago!

