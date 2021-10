Rande Geber fue el acompañante de su hija Kaia en una fiesta en Nueva York

Hay veces que nos cuesta diferencias a hermanos gemelos, como nos puede ocurrir con 'Los Gemeliers' Dani y Jesús en 'Secret Story', o con Shiloh y Knox, los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt que son clavados. Sin embargo, ahora nos cuesta también diferenciar a hijas con sus madres, porque es que hay algunas ¡que son clavadas! De hecho, al ver estas fotos de Rande Gerber con su hija, Kaia, nos ha costado saber si se trataba de su hija o de su mujer, Cindy Crawford, porque lo cierto es que ambas tienen un parecido que va incluso más allá que el de compartir genes... ¡es que son clones!

A pesar de que Cindy nos jure que Rande es el padre de la chiquilla, nos cuesta creerlo, porque la verdad es que Kaia no ha sacado absolutamente nada del físico de su progenitor. La joven, además, está siguiendo exactamente los mismos pasos que su madre en lo profesional y ya es una de las modelos fijas en todas las semanas de la moda alrededor del mundo, y entre su trabajo, su cara y su cuerpo cincelado... ¿estamos seguros de que Kaia no ha salido de un laboratorio de clonación?

La top del momento (con permiso de Gigi Hadid o Kendall Jenner) acudió a una fiesta en Nueva York y quiso llevarse a su padre de acompañante. Ambos salieron por la puerta de atrás del Crosby Bar, en la zona de Lower Manhattan, pero ni con esas se libraron de los paparazzis... Y lo cierto es que lo agradecemos, porque nos habríamos quedado sin ver ese vestido ideal de brilli-brilli negro. ¡Menudo tipín!



