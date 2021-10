La noticia ha corrido como la pólvora, y no podíamos dejar de hacernos eco: ¿Amor Romeira se va a presentar a Eurovisión 2022? Pues sí, confirmamos, y no sólo es que se vaya a presentar, es que ya se ha oficializado su candidatura para dar a conocer su proyecto en el Benidorm Fest (que se organizará en enero de 2022), el primer paso de esta tremenda aventura para llegar hasta la final del Festival de Eurovisión, que tendrá lugar en Turín el próximo año.

Ha sido el diario La Razón quien ha dado la noticia en exclusiva, asegurando también, según las fuentes consultadas cercanas a la organización, que su tema no dejará indiferente a nadie... y nos lo creemos después de ver temas suyos como 'Mujeriego', 'Supéralo ya' (dedicada a Maluma), 'Karma', 'Ubikaína' o uno de sus grandes éxitos, 'My boy', junto al actor porno gay y polifacético artista Allen King.

Del Benidorm Fest, tras dos semifinales y una final, tendrán que salir 12 concursantes, que participarán definitivamente en un programa 'ad hoc' en RTVE, y donde saldrá elegido el ganador o ganadora que nos represente, finalmente, en Turín.

Conociendo a Amor, aunque su rango de estilos puede ser de lo más variado, no dudamos de que algo de perreo nos va a dar, y es que el reguetón corre por sus venas canarias. Pero eso sí, la ex gran hermana también tendrá competencia: según apunta el mismo medio, Rayden, Ladilla Rusa, Varry Brava, Marta Sango, Jorge González o Rigoberta Bandini también habrían presentado su candidatura. De hecho, Jorge González, tras su paso por 'Tu Cara Me Suena', aseguró que no le importaría ir al Festival después de que muchos descubrieran su gran voz en el programa, si bien su carrera despegó con su participación en 'OT 2006'.

