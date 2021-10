Gigi Hadid y Zayn Malik podrían haber roto después de seis años de relación entre idas y venidas y una hija en común que acaba de cumplir su primer año de vida. Al parecer, el motivo de su ruptura no sería otro que una discusión entre el ex integrante de 'One direction' y su suegra, Yolanda Hadid. Los hechos habrían tenido lugar la semana pasada y la madre de la modelo estaría planteándose denunciar a su yerno. Según apunta el portal 'TMZ', Zayn Malik podrían haber agredido a la madre de Gigi Hadid tras una discusión.

De momento, ni la modelo ni Yolanda Hadid se han pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho el cantante, que ha negado rotundamente las acusaciones de agresión a su novia, Gigi Hadid. Tras la publicaciones de las informaciones que señalaban una supuesta agresión del cantante a su suegra, Zayn Malik se puso en contacto con el medio antes citado para desmentir lo publicado.

"Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid. Por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y podamos solucionar estos problemas en privado", ha declarado.

Tras aclarar la supuesta agresión, Zayn Malik ha querido explicar lo sucedido a través de las redes sociales. En su cuenta de Twitter ha publicado un comunicado en el que cuenta su versión de lo sucedido con Yolanda Hadid. El cantante señala que tuvo una discusión con su suegra mientras Gigi Hadid estaba fuera de casa.

"Como todos sabéis, siempre he tratado de mantener mi vida privada, y deseo mucho crear un espacio privado y seguro para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lanzan al escenario mundial para que todos puedan opinar. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no hablar de una discusión que tuve con un familiar de mi pareja, quien entró a nuestra casa mientras mi pareja estaba fuera desde hacía varias semanas.

Esto era y debe ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por tener un ambiente familiar pacífico que me permita compartir la crianza de mi hija de la manera que se merece, esto se ha 'filtrado' a la prensa", ha declarado en Twitter.

Sin aclarar si la ruptura con la modelo es un hecho o solo son rumores. Por su parte, la modelo ha decidido no pronunciarse sobre el tema y dedicarse por completo al cuidado de su hija. Sin embargo, fuentes de la revista 'People' han confirmado que Yolanda Hadid siempre ha sido muy sobreprotectora con su hija y esto podría haber interferido en su relación de pareja.

