Cada paso que da Aitana Ocaña es analizado con lupa, por lo que no nos debe extrañar que no salga de una ‘polémica’ para meterse en otra. Sin comerlo ni beberlo, la cantante ha sido ahora criticada por trabajar demasiado (sí, sí, como lo oyes…). Al parecer, a un periodista musical no le parece bien que la extriunfita tengas más singles en el mercado que ceros en la cuenta corriente, así que, ni corto ni perezoso, se ha lamentado de esta situación a través de las redes sociales. "Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitana deje de hacer un featuring a la semana", ha escrito en un tweet. Todo ello acompañado del hashtag ‘#FreeAitana’, o lo que es lo mismo, ‘Aitana Libre’, con el que Arturo Paniagua hace alusión al famoso hashtag que se utilizó para conseguir la ‘liberación’ de Britney Spears.

Aitana, lejos de quedarse callada, ha decidido contestar al mensaje denunciando el doble rasero de su irónica crítica. "Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada", ha escrito Ocaña en la famosa red del pajarito azul.

El también locutor, al ver el enfado de la joven, ha decidido intentar quitar hierro al asunto y dejar claro que no pretendía herir sus sentimientos. “Literal que disfruto mucho escuchando todo '11 razones' metiendo guitarrazos con mi hija. No hay acritud alguna contra Aitana”, ha replicado junto al emoji de un corazón.

Sin embargo, Aitana ha vuelto a la carga para defender su buen hacer y recordar que su ritmo de trabajo es el normal de cualquier artista de reguetón. “Solo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones”, ha recordado. Todo esto bien a raíz del lanzamiento de su última colaboración, ‘Coldplay’, un tema que interpreta junto a Cali y el Dandee.

De colaboración en colaboración

Y la verdad es que sí, Aitana no deja de hacer ‘featuring’ con quien se le ponga por delante. De hecho, ocho de sus diez canciones más escuchadas en Spotify son colaboraciones y la semana que viene se espera que salga al mercado una canción que ha interpretado junto a Melendi, realidad que también ha comentado Paniagua. “¿De verdad sale otra la semana que viene? Yo creo que hay que cuidarla más. Y entiendo las colaboraciones dada su popularidad, pero hay que construir desde otro enfoque”, reflexiona el entendido en música.

