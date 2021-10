Estela Grande se encuentra inmersa en una temporada de cambios. Después de que hace unos días sorprendiera a su novio con un cambio de look, ahora se ha dispuesto a hacerse un retoquito estético para embellecer su cuidado rostro. Pero ya se sabe que todo lo que conlleve pincharte algo en la cara puede tener sus riesgos… ¡Y ella ha acabado siendo intervenida de urgencias! En el último capítulo de su canal en Mtmad, ‘Sigue mi estela’, la joven se mostraba pletórica de poder ir a su clínica de confianza para acabar con uno de sus mayores complejos. “Es un retoquito light, sutil, es algo que, en cuanto me lo veáis, muchísimas de vosotras o de vosotros os lo vais a querer hacer. ¡Es maravilloso!”, anuncia en el vídeo sin saber todavía que sus expectativas no iban a acabar cumpliéndose según lo previsto. “Me voy a hacer el láser de ojeras. No es con ácido hialurónico, sino con un láser que elimina o disimula el color morado o negro de las ojeras. Yo soy una persona muy ojerosa y, por mucho maquillaje que me eche, al cabo del rato la ojera sale”.

Mtmad

Feliz cual perdiz, la ex de Diego Matamoros se plantó en su ‘clínica amiga’. Antes de pasar a la acción, se puso a hablar con el doctor, confesando que hace dos años ya se hizo el relleno de ojeras y se sometió a un tratamiento con láser. “Ahora siento que no tengo nada, al revés, como si la zona estuviera más hundida”, explicó. Acto seguido, el experto le aconsejó que lo mejor es que, en vez de recurrir al láser, lo suyo sería reposicionar un poco la zona con un relleno para que no haya sombra.

Tras analizar su caso a fondo, el médico cambió de idea y le dijo que lo mejor es que eliminaran los restos de ácido previo y luego ya rellenarían con un ácido que retuviera menos líquido. Después de los pinchazos, las ojeras de Estela se pusieron rojas como un tomate, pero ella aseguraba sentirse bien. “Noto como presión en la zona y un poco de calor…”, afirma en las imágenes.

Pasado los días y al ver por todo lo que había pasado, la modelo ha decidido sincerarse con sus seguidores mediante otro vídeo. “Al aplicarme el líquido que absorbe el resto de ácido anterior me dio una reacción alérgica. No fue culpa de nadie, simplemente, me dio una reacción alérgica. Enseguida, nos dimos cuenta de que mi reacción no era normal”, recuerda.

Mtmad

Ante esto, le pusieron hielo y le aplicaron una crema con corticoides, pero, al ver que aquello no daba resultados, le tuvieron que pinchar Urbason en los ojos. “Lo pasé un poco mal porque me dolía. También me tuvieron que pinchar lo mismo de manera intramuscular”, dice antes de afirmar que ha estado varios días con la cara hinchada y que por eso no se ha dejado ver por redes sociales. “Esto pasa un caso entre un millón y me ha pasado a mí […] Podemos suponer que una de las enzimas que lleva la hialuronidasa es muy similar a la enzima del veneno de la picadura de avispa. Puede ser que sea alérgica a eso”, añade.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io