Salir en la tele es un arma de doble filo, y es que tan pronto caes bien como caes fatal por la razón que sea. De eso Mayka Rivera sabe un poco (bastante), ya que su paso por 'La isla de las tentaciones' le granjeó tantos fans como detractores, pero es que lo que no sabía era que quizá en breves se tendrá que enfrentar a una de esas detractoras en la tele, porque al querer investigar por las redes sociales a las nuevas parejas de 'LIDLT', se dio cuenta de que una de las participantes ¡la tenía bloqueada en las redes sociales!

Mediaset

Según ha confirmado en su canal de mtmad, se trata de Sandra, novia de Darío, y de momento no sabe qué le ha podido hacer, así que le ha pedido un favor: "Creo que no te he hecho nada, así que desbloquéame". Mayka se dio cuenta de esto al buscarla en Instagram, y al no dar con su perfil, buscó desde la cuenta de una amiga... y ahí se dio cuenta de que no podía ver nada de esa chica porque, efectivamente, la tenía bloqueada.

Darío y Sandra, de ’La isla de las tentaciones 4’ Telecinco

Aún así, Mayka cree saber por dónde van los tiros: "Yo soy de Murcia y ella es de Alicante. Quizá hemos coincidido en algún sitio, porque al final por aquí todos nos conocemos. Además, yo he trabajado de imagen para algunas discotecas de allí... y por sus amistades, y la gente que sigue y que le sigue, creo saber por dónde va la cosa", ha revelado la rubísima murciana, dejando claro que ella también tiene enemigos repartidos por el mundo. ¿Serán amigos de su ex? ¿Será que ha salido tarifando con Sandra y no se acuerda? ¡Qué misterio!

