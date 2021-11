Dicen que las buenas relaciones llevan su tiempo y se deben cocinar a fuego lento para que todo funcione, pero cuando hay un flechazo no se puede hacer nada: te enamoras hasta las trancas y vas hasta el fin del mundo, como les está pasando a la socalité, empresaria e influencer Kourtney Kardashian y al músico Travis Barker: a pesar de que ambos ya superan los 40, han demostrado que el amor no tiene edad, y están como auténticos adolescentes reavivando el amor que hacía mucho que no sentían.

La pareja, aunque apenas lleva saliendo unos meses, han demostrado que su amor puede con todo, y para sorpresa del mundo se comprometieron la semana pasada en una mágica pedida de mano en la playa que aún no hemos superado... y ahora, el siguiente paso: ¿están pensando en tener un hijo?

Habrá a quien le parezca una locura tanta prisa, pero todo parece indicar que ellos van "p'alante": tras las fiestas de Halloween, ambos colgaron fotos de sus disfraces en las redes sociales, y en una foto en la que Kourtney iba disfrazada de Alabama Worley (protagonista de 'True Romance', 'Amor a quemarropa' en España'), a él se le 'escapó' el siguiente comentario: "El nombre de nuestro hijo será Elvis".

¿Cómo? ¿Perdón? ¿Que se van a poner YA a tener hijos? Hace unas semanas Kourtney tuvo que poner en su sitio a un fan que aseguraba que estaba embarazada, y ahora, de momento no sabemos si es una broma o si Travis iba completamente en serio, y aunque muchos han celebrado el comentario (lleva miles y miles de 'me gusta'), a quien parece que no le ha sentado nada bien ha sido a la ex de Travis, Shanna Moakler, a la que le ha parecido 'extraño' y hasta un poco de mal gusto que hayan personificado a los protas de 'True Romance', ya que al parecer era su película favorita cuando estaban juntos, e incluso les sirvió como inspiración para el nombre de su hija, que se llama Alabama (el disfraz que se marcó Kourtney).

A los hijos de ambos quizá la noticia les haga hasta ilusión: él ha sabido ganarse muy bien la confianza y el cariño de Mason, Penelope y Reign (hijos de ella), y al parecer Kourt se ha convertido ya casi en una segunda madre para los hijos de él, Alabama y Landon.

Por lo que a nosotros respecta, nos encantaría ver a Kourtney embarazada, y es que después de una larga relación a trompicones con Scott Disick, parece que ahora está realmente feliz, a sus 42 años, al lado de un hombre que la completa en todos los sentidos, y el broche de oro a esa relación sería un nuevo bebé.

