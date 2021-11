Tras casi dos años de pandemia, parece que la vida vuelve a la normalidad, y los grandes eventos han vuelto a nuestras vidas. Los Javis la liaron parda en el centro de Madrid este 2 de noviembre con el estreno de la serie 'Cardo', y parece que había ganas de volver a un photocall, porque ¡no faltó nadie! Y cuando decimos nadie, es nadie, porque quien sorprendió con su reaparición fue la renacida actriz Anna Allen.

La joven, a sus 44 años, parece haber recuperado ciertamente su vida tras los problemas que la llevaron a desaparecer: tras inventarse una vida en Hollywood y fantasear con proyectos que no eran ciertos para llamar la atención de productores y directores, todo saltó a la luz, y durante años nadie supo dónde estaba la actriz que un día brilló en series como 'Cuéntame'. Después de años desaparecida, accedió a que Javier Calvo y Javier Ambrossi le dedicaran, a través de la ficción de Netflix 'Paquita Salas', varios capítulos contando su historia, y tras muchas polémicas, pudo volver a tener una vida normal: "Yo erré y sé exactamente en qué lo hice. Desde luego, te aseguro que todos somos muy manipulables y yo me creí cosas que no me tendría que haber creído [...] Yo lo único que quiero es volver a trabajar", aseguró en una entrevista para la revista S Moda en 2019.

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No faltó nadie

Los Javis pueden presumir de tener una buena lista de amigos, y muchos de ellos acudieron a su llamada. Los protagonistas de 'Cardo' no se perdieron el sarao, y algunos compañeros de 'Veneno' y 'Paquita Salas' también quisieron apoyar a sus amigos en el estreno de este nuevo proyecto de la mano de Atresmedia. La nueva serie de la pareja podrá verse en la plataforma Atresplayer a partir del 7 de noviembre de 2021.

Javier Ambrossi y Javier Calvo Gtres

Belén Cuesta Gtres

Ana Locking Gtres

Ana Rujas Gtres

Daniela Santiago Gtres

Goya Toledo y Craig Ross Gtres

Lidia Torrent Gtres

Lucía y Marina Carmona Gtres

Macarena García Gtres

Maxi Iglesias Gtres

Nerea Rodríguez Gtres

Orson Salazar Gtres

Susi Caramelo Gtres

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io