Lucía Sánchez ha dado a su vida un giro de 180 grados que no nos esperábamos ninguno, y es que en una de las últimas entregas de 'La última tentación', y a pocos días de que se celebre el final de la edición, ha revelado que, pese a todo lo que ha sufrido en el programa por la deslealtad de Isaac con Bela en la isla, ha vuelto con él. La pareja está trabajando en superar este bache, porque ella aún sigue muy dolida, pero los dos se han sentado a hablar en estos meses, han visto que aún se quieren y lo van a volver a intentar. Sin embargo, a Lucía se le amargó la noche cuando a su ex, Manuel, le dio por asegurar que se había liado con ella en el transcurso de la finalización del programa... y se ha liado PARDA.

Lucía llegó a echarse a llorar de la impotencia, porque no podía creer lo que estaba oyendo. Según ella, era todo mentira, y ahora ha aprovechado su canal de mtmad para dar calmadamente más explicaciones: "Me da asco la gente mentirosa, pero yo puedo demostrar quién miente", apuntaba, ya añadía: "Es todo mentira. Allí todo se graba, y las cosas que pasan no van a dejar de emitirlas, así que con eso ya tengo mi defensa montada. No se puede mentir. Las cosas que pasaron, admitiré que pasaron, pero las que no... que no se lo inventen".

Manuel afirma en ’LUT’ que se había liado con Lucía tras las grabaciones del programa Mediaset

Lucía, además, ha terminado muy dolida con Manuel, e incluso decepcionada, que es peor: "Estoy muy enfadada con eso. Salí de allí creyendo saber con quién tenía buena y mala relación... pero cuando hemos vuelto y la gente ha podido hablar, a todo el mundo se le ha vuelto la cabeza y van a lo suyo, les da igual mentir o pisar cabezas. Yo ya me defenderé, como hago siempre, y saldré del paso bien, así que no me preocupa porque no tengo nada que esconder".

Deseando que acabe todo

Lucía también ha confesado que está harta de ser 'la de los cuernos' en Telecinco, pero lo que no sabía era que, después de lo que pasó con Manuel, le iba a ocurrir de nuevo con Isaac, porque ella estaba muy segura de su relación. Eso sí, quitando eso, ha asegurado que se lo ha pasado muy bien y no quería que la estancia en República Dominicana acabara, aunque lo que sí está deseando que termine es la emisión: "Estoy deseando que acabe esto y empiece 'La isla de las tentaciones 4', porque somos así: empieza una historia nueva y nos olvidamos de la anterior, y eso quiero yo: que se olviden un poco de mí, de los cuernos y me dejen tranquila, y que la gente me conozca realmente a mí fuera del programa", ha apuntado.

