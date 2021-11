Noticia triste para los fans más acérrimos del dúo 'Las Grecas', y es que su refundadora, Alicia Robledo, más conocida por su nombre artístico -Malicia-, ha fallecido a los 67 años. La artista se sometió a una operación de estética hace una semana y media, concretamente a una liposucción, y aunque todo, en principio, parecía haber salido bien, no ha podido superar el post-operatorio. Según su fuentes médicas, Malicia no tenía ningún problema de salud previo que hubiera podido complicar la recuperación. La familia está destrozada.

Precisamente fue su familia que la que avisó a los servicios de emergencias al ver el deplorable estado de salud en el que Malicia estaba en su piso de San Blas, y cuando la situación se complicó, ya no pudieron hacer nada por ella: los médicos ya sólo pudieron certificar su fallecimiento cuando las complicaciones de la operación acabaron con su vida, según han publicado diversos medios de comunicación.

Aunque Malicia siempre se dedicó al mundo de la música, saltó verdaderamente a la fama cuando quiso relanzar el dúo 'Las Grecas', que tantos éxitos cosechó en la década de los 70. Malicia consiguió convencer a Carmela -una de las dos fundadoras oficiales-, pero tras la muerte de Tina -la otra fundadora original, hermana de Carmela-, Carmela decidió dejar la formación. Fue en 2007 cuando Malicia volvió a relanzar al mercado al día, esta vez con otra cantante, Nani.

Desde ¡Qué me dices! acompañamos en el sentimiento a la familia y también a los seguidores de la formación, que han inundado su Instagram con muestras de cariño: "D.E.P amiga, luchadora siempre, ahora canta ahí arriba como los ángeles", escribe un follower. "Buen viaje 🌹🌹🌹", le desea otro. Sin duda, una artista muy querida que será echada de menos.

