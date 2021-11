La vida da muchas vueltas, y si no que se lo digan a Macaulay Culkin. El actor, más que saltar a la fama, prácticamente le estalló en la cara a los 10 años con el éxito mundial de su película 'Solo en casa' y sus secuelas. Con sólo 14 años consiguió emanciparse de sus padres y salvar su fortuna de 17 millones de dólares de las garras de sus progenitores; a los 17 se casó, y dos años después se divorció. Como todo muñeco roto de Hollywood, los problemas no pararon de llegar, incluido un escándalo con Michael Jackson sobre abusos, pero aquello no fue lo único.

Con lo años decidió apartarse de los medios y mantener un perfil muy bajo, pero ahora parece dispuesto a resurgir de sus cenizas, y lo ha hecho por la puerta grande: desfilando para Gucci. Puede que no sea demasiado alto (1,70m), pero su magnetismo sigue enganchando, especialmente por lo misterioso de su vida, porque apenas se ha sabido nada de él en los últimos años. En 2016, su hermano, Kieran Culkin, triunfó con la serie 'Succession', de HBO, pero incluso entonces, a pesar de sus ganas de volver al foco mediático, apenas lo consiguió.

Macaulay, que se convirtió en padre por primera vez el año pasado, ha dicho sí a desfilar de la mano de Gucci, y lo ha hecho para la presentación de la colección 'Love Parade', para la que cortaron parte de Hollywood Boulevard, una calle que antaño viera vagar sin rumbo al actor. Ahora, completamente recuperado y centrado a sus 41 años, parece dispuesto a volver a por todas.

No faltaron los famosos

Numerosas celebrities quisieron apoyar al diseñador Alessandro Michele, al frente de la casa Gucci en la actualidad, en Los Angeles, como Jared Leto, que también desfiló para la firma. Entre los asistentes, una buena amiga de la marca, Gwyneth Paltrow, que volvió a lucir el famoso traje rojo de terciopelo que la encumbró como icono de estilo en unos premios de MTV en 1996, y que le quedaba como un guante 25 años después.

