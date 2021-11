Jesús Vázquez ha vuelto a 'mtmad' con su espacio 'El método Vázquez by Fitbit' y en este nuevo episodio ha tenido una invitada muy especial para hablar de algo fundamental tras la pandemia. Gisela se sentaba con el conocido presentador para profundizar sobre los alimentos que pueden resultar perjudiciales para nuestra salud, tanto si hablamos físicamente como psicológicamente y otros hábitos negativos. La cantante no ha dudado en sincerarse con el presentador sobre la decisión que tuvo que tomar después del confinamiento que tuvimos que pasar y cómo pasó esos meses.

A raíz de la pandemia provocada por el coronavirus, la exconcursante de 'Operación Triunfo' tuvo que pedir ayuda psicológica. Los episodios de pánico escénico eran continuos y la cantante tuvo que pedir ayuda para salir de ese infierno. Lo mejor que ha podido hacer Gisela es hablar de ello sin tapujos, porque así se le vuelve a dar visibilidad a la salud mental. "Se suman muchos miedo. Miedo a enfermar, miedo a perder a gente, miedo a lo desconocido...todo eso se me vino encima", se sinceraba la cantante.

Gisela no supo gestionar bien esos miedos nuevos y le desvelaba a Jesús Vázquez que en cuanto se dio cuenta de que algo no iba bien le puso remedio. "Vi muchos vídeo de autoayuda", Gisela en ese momento no acudió a una persona en concreto, pero sí que le confesaba al presentador que en otras ocasiones y por otros problemas sí que acudió a un profesional de la psicología. "Yo soy carne de psicólogo desde bien niño", se soltaba el presentador muy empático con la cantante. "Hay que normalizarlo. Yo soy una persona altamente sensible y te das cuenta de que digieres las cosas de otra manera".

"He rozado el pánico escénico", contaba Gisela desvelando que ese miedo le ha afectado a veces en su profesión. Una vez más un famoso da visibilidad a la salud mental y muestra que la ansiedad, los miedos y la depresión no entiende ni de edades, ni de género, ni de profesión. Todo el mundo podemos pasar por una época así y la solución es pedir ayuda.

