Kristen Stewart decidió abrirse al mundo entero en 2017 contando detalles sobre su intimidad en 'Saturday Night Live'. La actriz confesó que le gustan las chicas y desde ese momento se le ha podido ver en algunas relaciones. Kristen es muy celosa de su intimidad. Es poco lo que habla de su vida privada pero con su pareja desde el 2018 ha cambiado su forma de mostrarse ante los medios.

La actriz lleva saliendo dos años con Dylan Meyer y para sorpresa de muchos ya suena campanas de boda. Kristen y Dylan se han prometido y pretenden darse el 'sí quiero' muy pronto. La actriz no tiene perfiles en redes sociales pero su prometida sí y suele compartir algunas fotografías de ellas juntas. ¿Darán alguna pista sobre el enlace o será todo secreto?

Gtres

La pareja se conoció en 2013, en el rodaje de una película, pero no sería hasta 2018 cuando se darían la oportunidad de ver cómo funcionaban juntas. Lo contó la propia Kristen Stewart en el programa de entrevistas de Howard Stern cuando fue preguntada por este particular. Ya entonces, en aquella conversación de hace dos años, la estrella reconoció que estaba preparada para prometerse con su pareja, algo que no ha sucedido hasta hace unas pocas horas.

Se sabe poco públicamente de Dylan Meyer, pero por algunas declaraciones de Kristen sabemos que es de Los Angeles, al igual que la actriz. Kristen Stewart está en uno de los mejores momentos de su vida, tanto personalmente como profesionalmente. Su nombre estará con total seguridad entre las nominadas a Mejor actriz en la próxima edición de los Oscar, por su papel de Lady Di en Spencer, ¿Habrá boda antes o Dylan acompañará a la actriz como todavía su prometida? ¡Estaremos atentos!

