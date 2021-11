Después de 13 años viviendo bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, la cantante conseguía que la Justicia le diese la razón, recuperando así su libertad. Sin embargo, la batalla judicial no ha terminado todavía para ellos, y es que ahora el progenitor de Britney Spears tendrá que volver a prestar declaración para desvelar en qué se ha gastado el dinero de su hija durante todos estos años. Ahora, mientras esta batalla continúa, la artista ha decidido abrir una nueva guerra, en esta ocasión contra su madre.

La artista ha sorprendido a sus seguidores compartiendo en su perfil de 'Instagram' un mensaje en el que acusaba a su madre de estar detrás de todo lo que le ha sucedido durante estos años. "Me he dado cuenta de que hace mucho que no sonreía y mi madre se preocupa diciendo 'estás actuando rara, ¿qué te pasa?'", ha comenzado explicando la cantante.

.@BritneySpears calls out her mother & Lou Taylor in a deleted post:



“my dad may have started the

conservatorship… but what people don't know is that my mom is the one who gave him the idea […] she secretly ruined my life … and yes I will call her and Lou Taylor out on it” pic.twitter.com/fud62YVOxl — Pop Crave (@PopCrave) November 3, 2021

Britney Spears ha querido enviarle un claro mensaje tanto a su madre, Lynne, como a Lou Taylor, que trabajó como portavoz oficial de la familia Spears. "Antes era un negocio familiar, pero ya no. Hoy he nacido porque puedo sonreír, así que gracias por salir de mi vida y permitirme vivirla", ha indicado dejando claro que está cansada de que se hayan lucrado con su fama y no le hayan ayudado en todo este tiempo.

"Mi padre puede haber comenzado la tutela hace 13 años, pero lo que la gente no sabe es que mi madre es la que le dio la idea. Nunca recuperaré esos años, ella arruinó mi vida en secreto y sí, la señalaré a ella y a Lou Taylor por ello", ha revelado dejando muy sorprendidos a todos sus seguidores.

Una dura acusación que ha aprovechado para enviarle un claro mensaje: "Sabes exactamente lo que hiciste... mi padre no es lo suficientemente inteligente como para pensar en una tutela", ha estallado dejando claro que no se cree que no supiese nada de lo que estaba pasando. Unas duras acusaciones que parece que finalmente se ha arrepentido de hacer, ya que al poco tiempo decidía borrar este 'post' de su perfil.

