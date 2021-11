'La última tentación' ha traído muchos problemas a las parejas que se han presentado al concurso, pero para otras ha sido una gran experiencia, especialmente para algunos tortolitos que entraron en el reality con su relación rota y se han dado cuenta de que realmente se quieren ¡y han vuelto! Fue el caso, por ejemplo, de Marina García y Jesús Sánchez: ambos participaron en 'La isla de las tentaciones 3', rompieron después de la infidelidad de ella con Isaac, y aunque después han mantenido una buena amistad (que demostraron yéndose de viaje juntos a México), finalmente hemos descubierto en la hoguera final que vuelven a estar juntos.

De hecho, los dos se mostraron de lo más emotivos en sus redes sociales: Jesús llorando y Marina muy agradecida por los mensajes de apoyo, pero sobre todo por la liberación que supone que termine el programa y poder gritar su amor a los cuatro vientos:

Quienes no tuvieron tanta suerte fueron Fani y Christofer: ella volvió a caer en la tentación, esta vez con Julián, y Christofer no se la ha pasado. Decidió dejarla en la hoguera final entre lágrimas, porque todavía la quiere, aunque ella prometió que iba a luchar por él. Parece que surtió efecto, porque después de las grabaciones del programa fueron vistos juntos en el mismo lugar. Lágrimas que seguro que echaron también Lester y Patri al ver que su amor sobrevivía a 'La última tentación', y es que lo suyo va viento en popa a toda vela aunque no empezara de la mejor manera posible...

Felices también acabaron Mayka y Alejandro Bernardos. Las pareja de influencers tuvo algún que otro bache en la aventura, porque a él no le gustaron determinadas cosas que vio de ella en la villa, pero ambos fueron fuertes (sobre todo ella tras la reaparición de Gonzalo Montoya en su vida), no cayeron en la tentación y se dieron cuenta de que su amor está por encima de todo. ¡Qué bonito! Así de felices se mostraron en Instagram tras el final del reality (especialmente él, que ha escrito una bonita metáfora sobre enamorarse):

Los que acabaron como el rosario de la Aurora fueron, sin duda, Andrea Gasca y Roberto de la Cruz: ella volvió a caer en la tentación en el programa, así que después de ser dejada por Ismael, ahora le tocó el turno a Roberto, y lejos de enfadarse, ambos llegaron a la conclusión de que no veían futuro juntos. ¡Ooooh...!

Lucía e Isaac ya confirmaron que han vuelto

Aunque lo tenían todo en contra, especialmente después de que Isaac se liara con Bela en el programa, la pareja decidió sentarse a hablar, y ahora resulta ¡que han retomado su relación! Fue durante una de las últimas entregas en directo del Debate, y allí, lejos de callarse, los dos quisieron contarle al mundo que, aunque habían roto en el programa, ahora volvían a intentar retomar su noviazgo. A muchos les pilló de sorpresa, pero ellos han decidido vivir sus vidas sin importarles las críticas haciendo lo que verdaderamente sienten. ¡Ojalá les dure...!

