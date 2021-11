Unas semanas atrás nos quedábamos todos sorprendidos cuando Manuel decía en 'La última tentación' que a él quien realmente le gustaba era Marta Peñate, y es que la ex gran hermana había despertado algo en él más allá de la atracción. Los dos han tenido muy buen rollo en la villa durante la edición de 'La última tentación', se lo han pasado divinamente... pero con lo que no contaban era con que en España podían herir alguna sensibilidad, y es que tanto baile, tanto perreo y tanta confidencia mosqueó, y mucho, al novio de Marta, Tony Spina.

Marta confesaba que Tony no había llevado bien, en algunas ocasiones, ese buen rollito, y que incluso les ha costado algún que otro mosqueo, pero lo cierto es que Marta se ha portado muy bien y al final no ha traspasado los límites. Entonces, ¿qué ha pasado? "Has sido un poco pesado durante la emisión de 'la isla', pero yo te perdono porque yo habría sido peor", se confesaba ella. "Tú no me tienes que perdonar nada. Creo que es un programa al que no hay que ir en pareja, pero porque ya hemos visto que si una persona con pareja va, es para destruir su relación".

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marta se ha defendido y ha dejado claro que ella, esta vez, no ha hecho nada, y eso se lo ha valorado su novio: "Tú serás la excepción, y ya te dije que has sido una protagonista sin necesidad de liarte con nadie", la ha piropeado.

Mediaset

Una experiencia muy distinta

Esta segunda vez que Marta ha ido al reality ha sido completamente diferente: se ha mostrado más liberada que nunca a pesar de tener pareja fuera, y no ha necesitado tener una historia con nadie para que la audiencia se interese por ella, y hasta ha conseguido llevarse bien de nuevo con su ex, Lester. Eso sí, en 'La isla de las tentaciones' la historia fue bien distinta: acudió con Lester en una relación que hacía aguas por todas partes, como ella misma contó, y el programa fue una vía de escape para ambos para darle la puntilla. Su historia no acabó nada bien y se dijeron de todo en público y en privado, pero al final el tiempo todo lo cura, y ese odio se ha convertido en una bonita amistad con respeto mutuo.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io