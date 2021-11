Liv Tyler y su pareja habrían roto hace meses, pero se ha conocido la noticia ahora

La pareja tiene dos hijos en común, Sailor Gene y Lula Rose

El 2021 no está siendo un buen año para el amor: han roto Olga Moreno y Antonio David Flores, han roto Fani y Christofer en 'La última tentación', han roto también Dulceida y Alba Paul... y ahora también la actriz Liv Tyler y su pareja, el agente deportivo Dave Gardner, han decidido poner punto y final a su relación de nada menos que 7 años. Según una fuente cercana a la pareja, que ha hablado con el diario The Sun, parece ser que el paso lo habrían dado en marzo de este 2021, pero la noticia se ha conocido ahora gracias a esta revelación.

Los rumores de separación ya surgieron a finales de 2020, cuando ambos decidieron separarse durante unos meses y ella se llevó a sus hijos a Los Angeles por trabajo. Esta separación, la pandemia y los problemas personales de ambos habrían hecho que su amor se fuera por el sumidero, y la decisión de romper habría sido entonces la más acertada. Ambos llevaban comprometidos desde 2015, pero siempre defendieron que no tenían prisa por casarse: "Nuestros trabajos son muy estresantes, requieren energía y movimiento constante, por lo que nos mantenemos constantemente en la misma página del libro familiar. Algo asombroso, porque sé que es complicado para algunas parejas", dijo ella en una entrevista.

De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto a pesar de que la noticia ya ha dado la vuelta al mundo, y en sus redes sociales también están siendo una tumba. El único que parecía saber la noticia de su entorno más cercano desde el principio habría sido el futbolista David Beckham, que ciertamente ha sido muy respetuoso con su amigo y no ha contado nada.

Lo único que esperamos es que ambos hayan decidido acabar en buenos términos, sobre todo por sus hijos (a diferencia de Brad Pitt y Angelina Jolie), ya no sólo por los dos que tienen en común, sino por los otros que aportaron a la pareja y que se han criado con sus hermanos: Grey (fruto del anterior matrimonio de él con Davinia Taylor) y Milo William (hijo de la relación de Liv con Royston Langdon).

