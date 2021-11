María José Campanario ya se ha metido en el papel de suegra con Álex Balboa, el nuevo novio de su hija Julia Janeiro. Por si alguien se preguntaba cómo sería la acogida del muchacho en la familia, todo parece que ha ido como la seda a juzgar por las fotos de los tres que encontrarás en el nuevo número de QMD! que ya está en el quiosco.

Todo apunta que no ha habido incomodidades entre ellos: con chándal se pasearon por las calles de Madrid la suegra, la niña influencer y el nuevo yerno, también futbolista.

Gtres

Semanas después de que Juls (Julia para los que no viven en IG) oficializara la relación en la red social, mamá María José se dejó ver en el puente de todos los Santos en Madrid, donde comprobó de cerquita (aunque dándoles aire en el paseíto) cómo le va a la niña con el novio. Se aseguró de que la operación de aumento de pecho de Julia Janeiro progresa adecuadamente y, para no estar todo el día de sujetavelas, visitó a su hermano Diego. Y sí, decimos de sujetavelas porque ¡ni rastro de Jesulín! Qué raro, ¿no?

Gtres

María José realizó varias gestiones en compañía de la parejita, como estar en las revisiones de la operación de aumento de pecho de Juls. Si Álex quedaba atrás, su chica se aseguraba de tenderle la mano...

Gtres

¡Con lo maja que es y que digan que no tiene amigos en el instituto de FP en el que estudia en Alcorcón (Madrid)! Poco después de estar con su madre, Julia Janeiro acabó en el hospital por un dolor en el brazo tras una supuesta pelea, pero eso sí, ahí también contó con el apoyo de su nuevo chico.



