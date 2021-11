Robin Wright está que no mea con su guapísimo churri, y es que como para no estarlo: llegar a los 55 y estar como si tuvieras 15 añ0s menos ya es motivo suficiente de felicidad (no hay más que ver lo bien que está la actriz de 'House of cards' superados los 50, como Jennifer Lopez), pero encima echarte un churri 18 años más joven que tú, es para estar como loca. La actriz y el cachas y tatuadísimo empresario francés de moda, que ahí donde le veis -con cierta pinta de chungo con esa cresta que se nos ha puesto- Clement Giraudet es ejecutivo de Yves Saint Laurent, se cogieron una mantita y, pasando de que el día de playa en Los Ángeles no amaneció precisamente soleado, se fueron a relajarse ante el mar.

Delante de todos, y sin importarles las miradas furtivas que les miraban (y sin importarles tampoco los paparazzis) se dieron amor del bueno, y es que los dos están viviendo una segunda juventud: se casaron en 2018 en Francia, pero parece que siguen de luna de miel. Y eso que algunos decían que la diferencia de edad (la actriz tiene 55 y su marido, 37) sería un obstáculo... La propia Robin ha asegurado que es ahora cuando está disfrutando de la vida. Tras dos divorcios (en 1988 de Dane Witherspoon y en 2010 de Sean Penn) al fin es feliz.

Gtres

Gtres

Gtres

Gtres

Y mientras, Sean Penn se divorcia

Getty Images

Menos afortunado en el amor es el ex de Robin: sólo un año después de un matrimonio en plena pandemia (celebraron su boda en julio de 2020), Leila George (hija de los actores Vincent D’Onofrio -que da la casualidad de que tiene la misma edad que Sean- y Greta Scacchi) ha presentado la demanda de divorcio. Es el tercer matrimonio de Penn (tras los de Madonna y Robin) que se va al traste...

