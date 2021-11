Dicen que quien no corre, vuela, y los que parece que están volando, y muy alto, son Dani García Primo y Bea Retamal, que se conocieron este mismo verano en el reality 'Solos' ¡y y ase han ido a vivir juntos! La pareja ya ha compartido experiencias como viajes y temporadas viviendo a solas, pero ahora, por fin, han decidido irse a un piso y ponerlo a su gusto. La pareja ha escogido la localidad de Las Rozas, a las afueras de Madrid, y concretamente una urbanización que tiene absolutamente de todo: garaje, piscina, gimnasio, amplias zonas comunes para pasear ¡y hasta un lago!

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ambos han decidido irse a este piso de alquiler para ir probando, y aunque Bea lleva con ese piso 3 años, no quiere pensar en el momento de irse porque le ha cogido mucho cariño. Eso sí, barato tampoco le sale, porque los pisos de la zona, de dos habitaciones como el suyo (y de entre 6o y 70 metros cuadrados), se alquilan por alrededor de 1.200 euros...

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Mediaset

El piso en sí no es muy grande, pero perfecto para una pareja que está empezando: un recibidor mono, una cocina con todo lo necesario, salón comedor, un baño y dos habitaciones, con la principal con salida al jardín, porque esa es otra: al vivir en un bajo, tienen un precioso porche con jardín en el que ya están montando un 'chill out' para pasar las noches en él viendo las estrellas o salir a desayunar por las mañanas ¡Eso sí que es un lujazo!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io